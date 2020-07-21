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Adana adliyesindeki silahlı kavgaya 4 gözaltı

21 Temmuz 2020 Salı - 17:53 | Son Güncelleme : 21 07 2020 - 17:55

Adana'da adliye binası önünde 2 grup arasında çıkan ve 3'ü çocuk 6 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karıştığı belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.


  İddiaya göre, yaklaşık 2 ay önce Çukurova ilçesi Türkmenbaşı Bulvarı'nda 2 grup arasında çıkan ve olayla ilgisi olmayan bir kişinin yaralandığı silahlı kavganın Adana 20. Asliye Ceza Mahkemesindeki ilk duruşması için gelen tutuksuz sanıklar Nuri Ö. (36) ile Adem G. (26) arasında adliye binası B kapısı önünde tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Adem G. belinden çıkarttığı tabanca ile ateş açtı. 
 
  Nuri Ö. ve çevredekiler kurtulmak için adliye binasına sığındı. Olay sırasında Nuri Ö. ile olayla ilgisi bulunmayan baba ve kızı yaralandı. 
 
  Olayla ilgisi bulunmayan 1 kişi ve 2 çocuk da yaşanan arbede sırasında aldıkları darbelerle yaralandı. Polis, Adem G.’yi kısa sürede yakalarken olayla bağlantısı olduğu belirlenen E.M., S.Y. ve S.Y.'yi gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusu sürüyor. 
 

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Adana adliye silahlı kavga
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