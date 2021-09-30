Adalet Sara'dan eski eşi İbrahim Tatlıses'e sert yanıt!

Hiçbir maddiyat beklemediğimizi, daha önce yapmış olduğu hatayı tekrarlamaması için düğüne katılmasını rica ettim ve düğün zamanında ne yazık ki “Antalya’da konserim var” diyerek bir yabancı gibi düğüne çelenk gönderdi. Telefonla arayıp tebrik bile etmedi. Dünür olarak gelinleri istemeye bile gelmedi. Oğlum Ahmet Salim’e her iki evliliğin de de hiçbir maddi yardımda bulunmadı. Büyük kızım Gülşen Sara’yı ablamın oğlu yeğenime görücü usulüyle isteme talebinde bulununca İbrahim Bey’i aradım.

Lütfen Hiç olmazsa Kız evlat olması dolayısıyla bu kez babalığını yapmasını söyledim ve yine aynı bahaneler…

Bizler yüce dinimizin esaslarına, örflerimize ve geleneklerimize bağlı olduğunuzdan ablamlar rica ettiler, İbrahim Bey Ankara Çakır Gazinosu’nda sahne alıyordu.

Ankara’ya kaldığı otele gittik, damadın abisi Mahmut Allah’ın emri ve peygamberin kavli ile İbrahim Bey’den Gülşen Sara kızımızı istedi. “Tamam daha iyi hiç olmazsa akrabadır” diyerek olumlu cevap verdi.

Şanlıurfa’ya döndük ve ne yazık ki yine hiçbir yardımda bulunmadı. Yine de telefon açıp düğün için kendisini müsait olacağı bir tarih istedik.

“İstediğiniz zaman yapın ben kız babasıyım, düğüne falan gelemem” dedi ve ne düğüne geldi ne de aradı. Ne acayip Melek Zübeyde’nin düğününe katıldı ve düğünde su dağıttığını söyleyen yine kendisi…