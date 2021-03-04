04 Mart 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.531 0.00 EURO 9,0130 0.29
USD 7,4620 0.22 ALTIN 410,920 0.09
CANLI BORSA
TÜMÜ

Adalet Bakanlığı temizlik personel alımı yapacak! İŞKUR Adalet Bakanlığı personel alımı 2021 ilanı yayımlandı! Sürekli personel alımı görev yerleri ve illeri...

04 Mart 2021 Perşembe - 7:31 | Son Güncelleme : 04 03 2021 - 7:31

Adalet Bakanlığı 1287 yeni personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 1287 temizlik görevlisi alınacak. İŞKUR üzerinden başvuru ekranı ve başvurular alınmaya başladı. Adalet Bakanlığı personel alımı detayları ve Adalet Bakanlığı temizlik personeli alımı şartları….


Adalet Bakanlığı temizlik personeli alımı yapacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, İş Kanunu ve Kamu Kurum ve  Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik  hükümleri kapsamında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi uyarınca  istihdam edilmek üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 1287 sürekli işçi  alımı yapılacak. Başvurular, 8 Mart'a kadar İŞKUR'un internet sitesi üzerinden  gerçekleştirilecek. İlan tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını bitirmemiş  olanlar ile yayımlanan listeden sadece bir il için başvuru yapılabilecek. Adayların, ilan tarihi itibarıyla başvuru yapılan ilde ikamet etmeleri  gerekiyor.

ADALET BAKANLIĞ TEMİZLİK PERSONELİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2) İlan tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak, 35 yaşını tamamlamamış olmak,

3) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

4) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

5) Kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir sebeple görevinden veya mesleğinden ihraç edilmemiş olmak, kamu haklarından mahrum olmamak,

6) İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak,

7) İlan tarihi itibarıyla başvuru yapılan yerde ikamet ediyor olmak, 8) İlan edilen listeden sadece bir il için başvuru yapılabilecektir. Birden fazla il için başvuru yapıldığının tespit edilmesi halinde adayın hiçbir başvurusu kabul edilmeyecektir.

ADALET BAKANLIĞI TEMİZLİK PERSONELİ ALIMI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

İŞKUR tarafından gönderilen listede yer alan adayların kura çekimi 17  Mart Çarşamba günü saat 11.00'de Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü  Toplantı Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Adaylar Türkiye'yi de etkisi altına alan yeni tip koronavirüs  (Kovid-19) salgını nedeniyle kura çekimine katılamayacak. Adalet Bakanlığı  Personel Genel Müdürlüğünün Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak kura  çekilişinin görüntüleri kayda alınacak.

ASIL VE YEDEK ADAYLAR 18-24 MART'TA BELGELERİ TESLİM EDECEK

Kura ile başvuru yapanlar arasından açık iş sayısının 4 katı asıl ve  aynı sayıda yedek aday belirlenecek, belirlenen adaylar Bakanlığın internet  sitesinden ilan edilecek.

Bu kapsamda belirlenen asıl ve yedek adaylar, istenilen belgeleri  18-24 Mart tarihlerinde Adalet Komisyonu Başkanlıklarına teslim edecek.

Sözlü sınava girecek adaylara ilişkin nihai liste Başkanlıkların  internet sitesinde ilan edilecek.

Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin mesleki  bilgi ve beceriler ile yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki  yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacak.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden 60 puan  alınması gerekiyor.

Başarı puanının eşitliği halinde sırasıyla adayın başvuru esnasındaki  öğrenim düzeyi esas alınmak suretiyle daha üst öğrenimi bitirmiş olana, öğrenim  düzeylerinin de aynı olması halinde mezuniyet puanı yüksek olana öncelik  verilerek en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenecek.

 

 

 
 
 
Adalet Bakanlığı merkez teşkilatı ile Ankara, Rize ve Yozgat Personel Eğitim Merkezlerine Yapılacak Alım

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI AÇILDI

Adalet Bakanlığı ile CTE bünyesine yapılacak işçi alımında başvuru ekranı açıldı. Başvuru yapacak adayların aşağıdaki adımları takip etmesi ve başvurusunu aşağıdaki şekilde yapması gerekmektedir:

https://esube.iskur.gov.tr/

Linke tılayın ve açılan sayfada iş arayan kısmından giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekranda İŞ İLANLARI yazan butona tıklayın.

 

ETİKETLER

adalet bakanlığı adalet bakanlığı personel alımı Adalet Bakanlığı temizlik personel alımı
©Copyright 2014 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.