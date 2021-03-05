Adalet Bakanlığı temizlik personel alımı (işçi alımı) başvurusu nasıl yapılır? Adalet Bakanlığı personel alımı 2021 şartları ve İŞKUR başvuru ekranı

Adalet Bakanlığı ve CTE kapsamında 1500 personel alımı yapılacak. Adalet Bakanlığı ile CTE işçi alımı ilanı yayımlandı. Yayımlanan ilanlarda en az ilköğretim mezun personel alımı yapılacağı belirtildi. Adalet Bakanlığı 1500 personel alımı başvuru ekranı İŞKUR'da açıldı. Adalet Bakanlığı personel alımı için başvuru süreci başladı. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı (temizlik işçisi) alımı başvuru şartları neler? Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Adalet Bakanlığı İŞKUR başvuru ekranı…

Adalet Bakanlığı ve CTE 1500 işçi alımı ilanı yayımlandı. Adalet Bakanlığı ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilana göre Adalet Bakanlığı 1287 yeni personel alımı, CTE 58 personel alımı, Adalet Bakanlığı Merkez Teşkilatı ile Ankara, Rize ve Yozgat personel eğitim merkezlerine yapılacak 155 personel alımı omak üzere Adalet Bakanlığı ve CTE bünyesinde 1500 işçi alımı yapılacak. Adalet Bakanlığı personel alımına başvuruları Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla yapılacak. İlana 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını bitirmemiş olanlar ile yayımlanan listeden sadece bir il için başvuru yapılabilecek. Adayların, ilan tarihi itibarıyla başvuru yapılan ilde ikamet etmeleri gerekiyor. Adalet Bakanlığı personel alımı (temizlik işçisi) alımı başvuru şartları neler? Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Adalet Bakanlığı İŞKUR başvuru ekranı…

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2) İlan tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak, 35 yaşını tamamlamamış olmak,

3) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

4) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

5) Kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir sebeple görevinden veya mesleğinden ihraç edilmemiş olmak, kamu haklarından mahrum olmamak,

6) İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak,

7) İlan tarihi itibarıyla başvuru yapılan yerde ikamet ediyor olmak, 8) İlan edilen listeden sadece bir il için başvuru yapılabilecektir. Birden fazla il için başvuru yapıldığının tespit edilmesi halinde adayın hiçbir başvurusu kabul edilmeyecektir.

İŞKUR ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

CTE İŞÇİ ALIMININ İLLERE GÖRE DAĞILIMI

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI GÖREV YERİ VE İL DAĞILIMI