Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel alıyor!

Adalet Bakanlığı personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü'ne 37 sözleşmeli bilişim personeli alınacak. Başvurular 4-18 Kasım tarihleri arasında yapılabilecek. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları nasıl yapılır? Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ne? Adalet Bakanlığı personel alımı ilanı ve detayları...

