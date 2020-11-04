Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel alıyor!

Adalet Bakanlığı personel alımı ilanı yayınlandı. Adalet Bakanlığı, yazılım, sistem uzmanı, veri tabanı uzmanı, yazılım geliştirme, ağ uzmanı, ağ altyapısı, web önyüz geliştirme, veri tabanı güvenliği, SIEM Uzmanı, yapay zeka geliştirme uzmanı, enerji yönetimi uzmanı kadrolarına 37 sözleşmeli personel alacak. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları nasıl yapılır? Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ne? Adalet Bakanlığı personel alımı ilanı...
Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü'ne 37 sözleşmeli bilişim personeli alacak. Adalet Bakanlığı personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Adalet Bakanlığı personel alımı ilanına göre alım yapılacak kadrolar şu şekilde:
Kıdemli Yazılım Mimarı 1
Kıdemli Sistem Mimarı 1
Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı 3
Kıdemli Veri Tabanı Uzmanı 1
Kıdemli Ağ Altyapısı Uzmanı 2
Kıdemli Ağ Uzmanı 1
Kıdemli Sistem Uzmanı (Windows) 1
Kıdemli Sistem Uzmanı 1
Kıdemli Bilgi Güvenliği Uzmanı 1
Yazılım Geliştirme Uzmanı 3
Web Önyüz Geliştirme Uzmanı 2
DevOps Mühendisi 1
Web-Mobil Tasarım Uzmanı 1
Veri Tabanı Uzmanı 1
Network (Ağ) Uzmanı 2
Sistem Uzmanı (Windows) 2
Sistem Uzmanı 1
Veri Tabanı Güvenliği Uzmanı 1
SIEM Uzmanı 1
Ağ ve Yazılım Güvenliği Uzmanı 2
Sesli ve Görüntülü Yazılım Geliştirme Uzmanı 1
Android Mobil Uygulama Geliştirme Uzmanı 1
IOS Mobil Uygulama Geliştirme Uzmanı 1
Yapay Zekâ Geliştirme Uzmanı 2
Sesli ve Görüntülü Yazılım Geliştirme Uzmanı 1
Enerji Yönetimi Uzmanı 1
Yapay Zekâ Geliştirme Uzmanı 1
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Başvurular 04 Kasım - 18 Kasım 2020 tarihleri arasında https://pgm.adalet.gov.tr internet adresinden üye girişi yapılarak elektronik başvuru yoluyla gerçekleştirilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek