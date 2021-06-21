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Adalet Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli alacak

AA |  21 Haziran 2021 Pazartesi - 1:12 | Son Güncelleme : 21 06 2021 - 1:12

Adalet Bakanlığı 25 sözleşmeli bilişim personeli alımı gerçekleştirecek.


Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü emrinde istihdam edilmek üzere sözlü sınav başarı sırasına göre çeşitli pozisyonlarda uzman statüsüne sahip toplam 25 personel alınacak. Adaylar başvurularını, 28 Haziran- 12 Temmuz tarihleri arasında "www.turkiye.gov.tr" adresi üzerinden e-Devlet aracılığıyla yapacak. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.
 
Başvurular için gerekli koşullar, istenilen belgeler, sınav süreci ile ilgili diğer bilgiler Adalet Bakanlığının internet adresi "www.adalet.gov.tr"de yer alacak.

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Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel
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