Adalet Bakanlığı sitesi çöktü mü? Adalet Bakanlığı sayfasına girilmiyor, neden?

Adalet Bakanlığı sitesi çöktü mü? Adalet Bakanlığı sitesine neden girilmiyor? soruları Adalet Bakanlığı kura çekimi sonrası yoğun bir şekilde araştırılıyor.

Adalet Bakanlığı Temizlik personel alımı sonuçları için bugün kura çekim yapılıyor. Kura sonuçları ile ilgili araştırma yapan adaylar bir süredir Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesine erişim sağlayamıyor. Peki; Adalet Bakanlığı sitesi çöktü mü? Adalet Bakanlığı sitesine neden girilmiyor?

ADALET BAKANLIĞI SİTESİ ÇÖKTÜ MÜ?

Vatandaşlar Adalet Bakanlığı'nın sitesine giriş yapamıyor. Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları belli olmaya başladı. Adalet Bakanlığı personel alımı kura sonuçları bugün (17 Mart 2021) açıklandığından binlerce kişi Adalet Bakanlığı'nın sitesine yöneldi. Dolayısıyla yoğunluktan kaynaklı siteye girişlerde hatalar meydana gelebiliyor.

Ancak konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Vatandaşların gün içinde siteye girebilecekleri öngörülüyor.