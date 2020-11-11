Adalet Bakanlığı sınavlarına giriş belgeleri yayınlandı! ÖSYM 2020-Adalet Bakanlığı sınavları giriş belgesi sorgulama!

ÖSYM Adalet Bakanlığı sınavları giriş belgelerini adayların erişimine açtı. ÖSYM, 2020-Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2020-Adli Yargı), 2020-Adalet Bakanlığı Avukatlar için Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2020-Adli Yargı-Avukat) ile 2020-İdari Yargı Hakim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavına (2020-İdari Yargı) katılacak adayların, sınava girecekleri yerlerin atama işlemlerinin tamamlandığını açıkladı. Peki, Adalet Bakanlığı sınavlarına giriş belgeleri nasıl alınır? ÖSYM 2020-Adalet Bakanlığı sınavları giriş belgesi sorgulama ekranı...

ÖSYM Adalet Bakanlığı sınavları; Adli Yargı, İdari Yargı, Adli Yargı Avukat Sınavları giriş belgelerini adayların erişimine açtı. Peki, Adalet Bakanlığı sınavlarına giriş belgeleri nasıl alınır? ÖSYM 2020-Adalet Bakanlığı sınavları giriş belgesi sorgulama ekranı...

ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek, 2020-Adalet Bakanlığı (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) sınavlarının giriş belgeleri aday işlemleri sisteminden açıklandı. Sınava giriş belgeleri ile ilgili ÖSYM'den şu açıklama yapıldı:

"21-22 Kasım 2020 tarihlerinde uygulanacak olan 2020-Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2020-Adli Yargı), 2020-Adalet Bakanlığı Avukatlar için Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2020-Adli Yargı-Avukat) ile 2020-İdari Yargı Hakim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavına (2020-İdari Yargı) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır."

ADALET BAKANLIĞI SINAVLARINA GİRİŞ BELGELERİ NASIL ALINIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 11 Kasım'dan itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.

ÖSYM'DEN UYARI!

ÖSYM sınava katılacak adaylara uyaruda bulundu. ÖSYM'den yapılan uyarı şu şekilde:

"21 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-Adalet Bakanlığı Sınavlarında;

- Tüm adaylar Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak alan Bilgisi Testinin uygulanacağı 1. Oturum için saat 10.00’dan sonra, Adli Yargı Testinin uygulanacağı 2. Oturum için saat 13.30’dan sonra, İdari Yargı Testinin uygulanacağı 3. Oturum için saat 16.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

- 22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak olan Adli Yargı-Avukat Testinin uygulanacağı 4. Oturum için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır."