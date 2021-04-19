Adalet Bakanlığı 5400 lira maaşla personel alacak! İşte Adalet Bakanlığı personel alımı şartları!

Adalet Bakanlığı personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Adalet Bakanlığı merkez teşkilâtında çalıştırılmak üzere sözlü sınav sonucuna göre 10 İngilizce, 8 Fransızca ve 5 Almanca dilinde mütercim-tercüman alacak. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte Adalet Bakanlığı mütercim-tercüman alımı başvuru şartları...

Adalet Bakanlığı mütercim-tercüman alımı ilanı yayınlandı. Resmi Gazete 'te yayımlanan ilana göre Adalet Bakanlığı'na 10 İngilizce , 8 Fransızca ve 5 Almanca dilinde mütercim-tercüman alınacak. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte Adalet Bakanlığı mütercim-tercüman alımı başvuru şartları...

Adalet Bakanlığı merkez teşkilâtında çalıştırılmak üzere merkez teşkilâtında çalıştırılmak üzere 2020-KPSS (B grubu) puanına göre 10 İngilizce, 8 Fransızca ve 5 Almanca dilinde mütercim-tercüman alıyor.

Adayların yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmaları, başvuru tarihinin son günü itibarıyla 5 yıl içerisinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yabancı dil sınavının (YDS) İngilizce, Fransızca veya Almanca bölümlerinin en az birinden (B) düzeyinde puana veya başvuru tarihinin son günü itibarıyla 2 yıl içerisinde alınan dil yeterliliği bakımından ÖSYM tarafından YDS denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmaları, 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) KPSSP3 puan türünden ilan edilen pozisyonun 10 katı aday arasına girecek yeterlikte puana sahip olmaları gerekiyor. ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını 19 Nisan 2021-03 Mayıs 2021 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştirecekler. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Adayların öğrenim bilgileri ve 2020 KPSS puanları, ilgili web servisleri aracılığı ile alınacak. Adayların istenilen belgeleri sisteme eksiksiz ve tek tek yüklemek suretiyle başvuru işlemini tamamlaması gerekiyor.

Sisteme yüklenmesi gereken belgeler;

1) Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge,

2) Fotoğraflı ve detaylı özgeçmiş,

3) Sağlık açısından engeli bulunmadığına dair yazılı beyan (Ek-1 Beyan örneği) Sisteme yüklenen belgelerin asıllarının ibraz edilmesi adaylardan istenebilecektir.

Adayların öğrenim bilgileri ve 2020 KPSS puanları, ilgili web servisleri aracılığı ile alınacak. Öğrenim bilgisi alınamayan veya hatalı görünen adayların ilgili bölümü işaretleyip öğrenim belgelerini PDF ya da JPEG formatında sisteme yüklemeleri gerekecek. Başvuru sonuçları ile sözlü sınavın yeri ve tarihi "www.adalet.gov.tr" internet sitesinden ilan edilecek. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacak. Sözlü sınavda adayların mesleki bilgisi, ilgili yabancı dilden sorulacak konuları kavrama, özetleme, çeviri, ifade ve muhakeme etme yeteneğine göre değerlendirilecek. Sınavda başarılı sayılabilmek için sınav komisyonu başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şartı aranacak. Nihai başarı listesi sözlü sınavda alınan puanların aritmetik ortalamasına göre yapılacak. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda belirtilen pozisyon kadar aday sınavda başarılı sayılacak.

ADALET BAKANLIĞI MÜTERCİM TERCÜMAN ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2) Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak,

3) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla beş yıl içerisinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yabancı dil sınavının (YDS) İngilizce, Fransızca veya Almanca bölümlerinin en az birinden (B) düzeyinde puana veya başvuru tarihinin son günü

itibarıyla iki yıl içerisinde alınan dil yeterliliği bakımından ÖSYM tarafından YDS denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak,

4) 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan türünden ilan edilen pozisyonun 10 katı aday arasına girecek yeterlikte puana sahip olmak

İŞTE VERİLECEK MAAŞ

Sözleşmeli personelin ücreti kamu kurum ve kuruluşlarında aynı kadro veya pozisyon unvanında geçen hizmet süresi dikkate alınarak tespit edilecek. Buna göre hizmet yılı 5 yıldan fazla olanlara 5 bin 443 lira 64 kuruş, 3 yıldan 5 yıla kadar olanlara 5 bin 172 lira 16 kuruş, 3 yıldan az olanlara ise 4 bin 586 lira 64 kuruş bürüt ücret verilecek.

BRÜT ÜCRET

* Hizmet Yılı Brüt Ücret

5 yıldan fazla olanlar 5.443,64

3 yıldan 5 yıla kadar olanlar 5.172,16

3 yıldan az olanlar 4.586,64