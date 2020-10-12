Adalet Bakanlığı personel alımı! Konkordato Komiserliği başvuruları nasıl yapılır? İşte başvuru şartları!

Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı Konkordato Komiseri alıyor. Konkordato Komiserliği başvuruları için kılavuz yayınlandı. Peki, Konkordato Komiserliği başvuruları nasıl yapılır? İşte Konkordato Komiseri başvuru şartları ve istenen belgeler...

Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı Konkordato Komiseri alıyor. Konkordato Komiserliği başvuruları 20 Ekim'de sona erecek. Peki, Konkordato Komiserliği başvuruları nasıl yapılır? Konkordato Komiserliği başvuru şartları ne? İşte Adalet Bakanlığı Konkordato Komiserliği başvurusuna ilişkin detaylar...

KONKORDATO KOMİSERLİĞİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Adalet Bakanlığı Konkordato Komiseri alıyor. Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan ilana göre başvurular 28 Eylül'de başladı. Yapılan duyuruda, Konkordato Komiseri başvuruları Vatandaş Portal (vatandas.uyap.gov.tr) üzerinden e-Devlet aracılığıyla elektronik ortamda konkordato komiserliği başvuruları alınacak.

KONKORDATO KOMİSERLİĞİ BAŞVURU ŞARTLARI

1- Konkordato komiserinde aşağıdaki şartlar aranır:

a)Türk vatandaşı olmak.

b)Tam ehliyetli olmak.

c)En az dört yıllık lisans eğitim i veren fakültelerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak ve beş yıldan az olmamak üzere mesleki tecrübeye sahip bulunmak.

ç) İflas etmemiş olmak.

d)Son üç yıl içinde görevin gerektirdiği özen yükümlülüğüne uymadığından dolayı komiserlik görevine son verilmemiş olmak.

e)Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış olmak, sanat icrasından veya mesleki faaliyetten yasaklı bulunmamak.

f) Kamu hizmetinden yasaklı olmamak.

g)Fiilen yürütmekte olduğu mesleğinin ilgili mevzuatında, komiserliği yürütmesine engel bir hüküm bulunmamak.

ğ)26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak.

h)Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak.

ı) Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmeliğin 13 üncü maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla komiserlik eğitimini tamamlamış olmak.

2- Beş yıllık mesleki tecrübenin hesabında meslek öncesi eğitim ve stajda geçen süreler fiili çalışmadan sayılmaz.

3- 30/01/2019 tarihli ve 30671 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesine göre Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 30 Ocak 2019 tarihinden önce alınan komiserlik eğitimleri, listeye kayıt için yapılacak başvurularda dikkate alınmayacaktır.

Başvuruda bulunacakların, Konkordato Komiserliği Temel Eğitiminin Usul ve Esaslarına İlişkin 171 Nolu Bakanlığımız Genelgesi uyarınca ve Daire Başkanlığımızın https://https://bilirkisilik.adalet.gov.tr/Resimler/SayfaDokuman/1792020152923knkrdtegtmizni.pdf adresinde listesi yayımlanan eğitim kuruluşlarından 36 saatlik komiserlik temel eğitimini almış olmaları gerekmektedir.