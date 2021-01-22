Adalet Bakanlığı öğretmen alımı 2021! Adalet Bakanlığı Cezaevi öğretmen alımı başvuruları nasıl yapılır?

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 40 kişilik kadro için öğretmen alımı yapacak. CTE öğretmen alımı başvuruları başladı. Ceza infaz kurumlarına sözlü sınav ile 35’i Erkek ve 5’i Kadın olmak üzere toplam 40 kadrolu öğretmen alınacak. Cezaevi öğretmen alımı 2021 başvuru şartları nelerdir? İşte CTE öğretmen alımı detayları...

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Kamu Personeli Alımı yapacak. Yayımlanan ilana göre Bakanlık CTE Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ceza infaz kurumlarında görevlendirmek üzere yapılacak sınav ile e 9’uncu dereceli kadrolara, 35’i Erkek (Erkek hükümlü ve tutukluların bulunduğu ceza infaz kurumları için), 5’i Kadın (Kadın hükümlü ve tutukluların bulunduğu ceza infaz kurumları için) olmak üzere toplam 40 kadrolu öğretmen alımı yapılacak. Cezaevi öğretmen alımı 2021 başvuru şartları nelerdir?

Cezaevi öğretmen alımı 2021 başvuru şartları

Öğretmen alımı için adaylardan genel olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği gereğince adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir. Bu yönde adaylardan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak gereklidir.

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenen Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek, (sağlık kurulu raporu sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylardan istenecektir.)

Adayların öğrenim durumları Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile 2020 KPSSP3 puanı; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) web servisleri aracılığı ile alınacaktır. Bu yönde 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSp3 puan türünden puan alınmış olması gereklidir.

Milli Eğitim Bakanlığınca, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yüksek öğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin ilân tarihindeki çizelgede sayılan yüksek öğretim programından mezun olanlardan eğitim fakültesi mezunları dışındaki bölümler için sınıf öğretmenliği sertifikası veya pedagojik formasyon belgesi bulunmak veya alanı ile ilgili ortaöğretim tezsiz yüksek lisans programını bitirmiş olmak.

Ceza infaz kurumu öğretmen alımı başvurusu nasıl yapılır?

Adayların başvuruları 18 Ocak 2021 tarihinde başlad. Başvurular en geç 29 Ocak 2021 tarihine kadar yapılacak. Adaylar başvurularını sadece https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yapılarak, e-Devlet üzerinde belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak bizzat gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

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