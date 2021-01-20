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Adalet Bakanlığı'nın mobil uygulamaları adalete erişimi kolaylaştırıyor

AA |  20 Ocak 2021 Çarşamba - 16:42 | Son Güncelleme : 20 01 2021 - 16:42

ANKARA (AA) - Adalet Bakanlığınca geliştirilen mobil uygulamalar ve e-Devlet uygulamaları, vatandaşların adalet hizmetlerine ulaşımına ve yargısal süreçlerin hızlandırılmasına katkı sağlamaya devam ediyor.


 Adalet Bakanlığı, geliştirdiği 5 mobil uygulama ve e-Devlet üzerinden  sunduğu 26 başlıkta vatandaşlara ve yargı camiasına hizmet veriyor.
 
 Adalet hizmetlerine erişimi kolaylaştırması hedeflenen mobil  uygulamalara, dijital platformlardan ulaşılabiliyor.
 
 Mobil uygulamalar, Celse, e-adalet vatandaş uygulaması,  e-uzlaştırmacı, e-arabulucu ve e-bilirkişi başlıklarıyla kullanıcıya sunuluyor.
 
 Bu uygulamalar arasında bulunan Celse ile avukatlar, yargı  birimlerinde bulunan vekili oldukları davaların duruşma bilgilerine, aylık,  günlük ve anlık olarak ulaşabiliyor. Gerektiğinde mazeret bildirimi gönderebilme,  dosya kapak bilgilerini ve evrakı görüntüleyebilme imkanı da sağlayan Celse  uygulaması, e-duruşmaya katılım sağlayabilme gibi birçok hizmete telefon  üzerinden imkan sağlıyor.
 
 Vatandaşların zaman ve mekandan bağımsız olarak adli ve idari yargıda  yer alan dosyaları hakkında bilgi sahibi olabilmesine imkan tanıyan e-Adalet  Vatandaş Mobil uygulaması, devam eden davaların takibine de imkan sağlıyor.
 
 Uzlaştırmacılar, e-uzlaştırmacı mobil uygulamasıyla kendilerine atanan  dosyayı kabul ya da ret işlemi yapabiliyor.
 
 Arabuluculara kolaylık sağlayan e-arabulucu mobil uygulaması ile de  arabulucular, uygulama üzerinden dosyalarına ilişkin kabul ve ret işlemlerin yanı  sıra kabul ettikleri dosyalardaki evrakı da görüntüleyebiliyor.
 
Bilirkişiler için hazırlanan e-bilirkişi mobil uygulaması ile de  bilirkişiler dosya kapak bilgileri, taraf bilgileri ve kabul ettikleri dosyaları  görüntüleme işlemiyle birlikte evrakı mobil cihazlarına indirebiliyor.
 

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Adalet Bakanlığı mobil uygulama
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