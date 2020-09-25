Adalet Bakanlığı'ndan flaş açıklama! 1 Ekim'de başlıyor
25 Eylül 2020 Cuma - 11:17 | Son Güncelleme : 25 09 2020 - 11:46
Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin, Ceza İnfaz Kurumlarında bulunanların yakınları ile görüntülü görüşebilmesini sağlayan teknolojik yenilikten bahsederek, pilot uygulamanın 1 Ekim 2020 tarihinde Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda başlatılacağını bildirdi.
Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin'in açıklamalarından satır başları şöyle;
Mahkemelerimiz tarafından bugüne kadar açılan 289 darbe davasının 276’sı karara bağlanmış, yapılan yargılamalar sonucu 4 bin 134 kişi hakkında mahkûmiyet kararı verilmiştir.
(Selefi gruplar) Silahlandığı iddia edilen gruplara yönelik İstanbul
Cumhuriyet başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı"