Adalet Bakanlığı'ndan flaş açıklama! 1 Ekim'de başlıyor

Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin'in açıklamalarından satır başları şöyle;

Mahkemelerimiz tarafından bugüne kadar açılan 289 darbe davasının 276’sı karara bağlanmış, yapılan yargılamalar sonucu 4 bin 134 kişi hakkında mahkûmiyet kararı verilmiştir.