Adalet Bakanlığı kura sonuçları sorgulama listesi! İşte Adalet Bakanlığı kura listesi sorgulama ekranı…

Adalet Bakanlığı personel alımı kurası dün noter huzurunda gerçekleşti. 17 Mart tarihinde gerçekleşen Adalet Bakanlığı kura sonuçları açıklandı. Adalet Bakanlığı personel alımı ilanına başvuru yapan adaylar arasından asıl ve yedek adaylar belirlendi. Adalet Bakanlığı sürekli işçi alımı kadrosuna seçilen adaylar belgelerini 18-24 Mart tarihleri arasında teslim edecek. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı kura sonuçları nereden sorgulanır? Adalet Bakanlığı kura listesi sorgulama ekranı…

Adalet Bakanlığı personel alımı kura çekimi sona erdi, asil ve yedek listesi belirlendi. Adalet Bakanlığı kura sonuçları Adalet Bakanlığı’nın resmi sitesi üzerinden sorgulanabiliyor. Adalet Bakanlığı Merkezi teşkilatlı sürekli işçi alımı ve Adalet Bakanlığı 58 sürekli işçi alımı sonuçları T.C. kimlik numarası ile giriş yaparak sorgulanabilecek. Adalet Bakanlığı kura listesi sorgulama ekranı…

ADALET BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI SORGULAMA LİSTESİ

Adalet Bakanlığı taşra teşkilatı, merkez teşkilatı ve CTE 58 sürekli işçi kura sonuçları açıklandı.

ADALET BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI SÜREKLİ İŞÇİ KURA SONUÇLARI

ADALET BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI SÜREKLİ İŞÇİ KURA SONUÇLARI

CTE 58 SÜREKLİ İŞÇİ KURA SONUÇLARI

Sözlü sınava girecek adaylara ilişkin nihai liste Başkanlıkların internet sitesinde ilan edilecek. Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve beceriler ile yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacak. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden 60 puan alınması gerekiyor.