Adalet Bakanlığı kura sonuçları! İŞKUR Adalet Bakanlığı personel alımı 2021 sonuçları tamamlandı! Adalet Bakanlığı personel alımı kura sonuçları isim listesi

Adalet bakanlığı kura çekimi canlı olarak Youtube’da yayınlandı. Adalet Bakanlığı binlerce temizlik personeli alımı yapacak. Koronavirüs salgını nedeniyle adaylar kura çekimine alınmadı. Adalet Bakanlığı kura çekimi Youtube kanalında canlı izlenebildi. Adalet Bakanlığı kura sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı Temizlik işçisi kura sonuçları isim listesi belli oldu mu? sorularına yanıt aranıyor. Adalet Bakanlığı personel alımı kura sonuçları tamamlandı. Adalet bakanlığı sonuçları ile ilgili detaylar…

Adalet Bakanlığı kura sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı temizlik işçisi kura sonuçları belli oldu. Adalet Bakanlığı 1442 personel alımı başvuruları 8 Mart tarihinde sona erdi. Saat 11.00’de başlayan Adalet bakanlığı kura çekimi sona erdi. "Adalet Bakanlığı kura sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı Temizlik işçisi kura sonuçları isim listesi belli oldu mu?’’ sorusu bugün birçok kişi tarafından sorulacak. Adalet Bakanlığı personel alımı kura sonuçları…

Adalet Bakanlığı kura sonuçları tamamlandı!

Adalet Bakanlığı Sürekli İşçi İstihdamı Kura Çekilişi sonuçları yayınlandı. Adalet Bakanlığı'nın YouTube kanalı üzerinden canlı yayınla açıklandı. Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından Adalet Bakanlığı sitesine yoğunluktan dolayı erişim sağlanamıyor. Kura çekiminde adının çıkıp çıkmadığını öğrenmek isteyenler kura çekimi sonuçlarını youtube linki üzerinden açıklanan listelerden takip ediyor.

İşte Adalet Bakanlığı kura sonuçları

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

''4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 04.03.2021–08.03.2021 tarihleri arasında online olarak alınan başvuru listesinde yer alan adaylar arasından noter huzurunda kura çekilişi şu anda gerçekleştirilmektedir.''

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI MAAŞI

Atanan personele yıl için günlük ücret, 2021 yılı Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirlenen bir günlük normal çalışma karşılığı belirlenen asgari ücretin %10'u oranında artırılmış olarak günlük brüt 131,17 TL ödenecek.