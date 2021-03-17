Adalet Bakanlığı kura çekimi canlı yayın! Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları merak ediliyor! Adalet Bakanlığı CTE başvuru sonuçları

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı kura çekimi ne zaman? soruları merak ediliyordu, cevabı merak edilen sorular yanıt buldu. Adalet Bakanlığı personel alımı kura sonuçları açıklanıyor. Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları 8 Mart’ta tamamlandı. Adalet Bakanlığı personel alımı kura çekimi bugün yapılacak, kura sonrası başvuru sonuçları belli olacak. İŞKUR tarafından gönderilecek Adalet Bakanlığı kura çekimi sonuçları listesi nereden sorgulanacak? Adalet Bakanlığı personel alımı kura sonuçları ile ilgili detaylar…

Adalet Bakanlığı personel alımı kura sonuçları günün en çok araştırılan konularından biri oldu. Adalet Bakanlığı 1442 personel alımı başvuruları 8 Mart tarihide sona erdi. Başvuru yapanlar arasından açık iş sayısının 4 katı asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecek, belirlenen adaylar Bakanlığın internet sitesinden ilan edilecek.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçlarının ne zaman yayımlanacağı belli oldu. İŞKUR tarafından gönderilen listede yer alan adayların kura çekimi 17 Mart Çarşamba günü saat 11.00'de Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda noter huzurunda yapılacak. Belirtilen tarihte değişiklik olması halinde Bakanlığın internet sitesinde yeni kura tarihine ilişkin duyuru yapılacak.

ADALET BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEME LİNKİ

Adalet Bakanlığı İŞKUR aracılığıyla gerçekleştireceği personel alımı kura sonuçları bugün saat 11:00'de belli olmaya başlayacak.

1287 kişilik temizlik işçisi için noter huzurunda gerçekleştirilecek olan Adalet Bakanlığı personel alımı kura çekimi Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Adaylar Türkiye'yi de etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle noter huzurunda gerçekleştirilecek olan kura çekimine katılamayacak. Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak kura çekilişinin görüntüleri kayda alınacak. Başvuru yapanlar arasından açık iş sayısının 4 katı asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecek, belirlenen adaylar Bakanlığın internet sitesinden ilan edilecek.

SÖZLÜ SINAV YAPILACAK

Kura ile başvuru yapanlar arasından açık iş sayısının 4 katı asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecek, belirlenen adaylar Bakanlığın internet sitesinden ilan edilecek.

Bu kapsamda belirlenen asıl ve yedek adaylar, istenilen belgeleri 18-24 Mart tarihlerinde Adalet Komisyonu Başkanlıklarına teslim edecek.



Sözlü sınava girecek adaylara ilişkin nihai liste Başkanlıkların internet sitesinde ilan edilecek.



Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve beceriler ile yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacak.



Sözlü sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden 60 puan alınması gerekiyor. Başarı puanının eşitliği halinde sırasıyla adayın başvuru esnasındaki öğrenim düzeyi esas alınmak suretiyle daha üst öğrenimi bitirmiş olana, öğrenim düzeylerinin de aynı olması halinde mezuniyet puanı yüksek olana öncelik verilerek en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenecek.