Adalet Bakanlığı koruma ve güvenlik görevlisi alacak!

Adalet Bakanlığı 40 koruma ve güvenlik görevlisi alıyor. Bakanlık Merkez Teşkilatında çalıştırılmak üzere alınacak koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna açıktan atama yapılacak. Peki, Adalet Bakanlığı memur alımı başvuruları nasıl yapılır? İşte Adalet Bakanlığı koruma ve güvenlik görevlisi alımı başvuru şartları...

Adalet Bakanlığı memur alımı ilanı Resmi Gazete 'de yayımlandı. Adalet Bakanlığı 40 koruma ve güvenlik görevlisi alıyor. Adalet Bakanlığı koruma ve güvenlik görevlisi alımı başvuru şartları belli oldu. Peki, Adalet Bakanlığı memur alımı başvuruları nasıl yapılır? İşte Adalet Bakanlığı koruma ve güvenlik görevlisi alımı başvuru şartları...

Adalet Bakanlığı koruma ve güvenlik görevlisi ilanı Resmi Gazete 'de yayımlandı. Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, 2020- KPSS (B grubu) puan sırasına göre yapılacak sözlü sınav sonucuna göre 40 koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna açıktan atama yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuru şartlarını taşıyan adayların, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanarak sıralanması suretiyle; kadro sayısının 3 katı aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacak. KPSS puanı ile sözlü sınavda alınan puanın aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak sıralama yapılması suretiyle ilân edilen kadro sayısı kadar atama yapılacak.

Genel Şartlar

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesi hükmü gereğince Güvenlik soruşturması olumlu olmak,

c) Lisans mezunları için 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3, önlisans mezunları için 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2020 Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP94 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak.

d) Askerlik le ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş

olmak.

Özel Şartlar

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

b) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına (silahlı ibareli) sahip olmak,

c) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak, (01 Ocak 1990 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

ç) Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak,

d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak,

e) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin; 180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93’ten fazla, 80-17=63’ten az olmaması gerekmektedir.)

ADALET BAKANLIĞI MEMUR ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını 04 Ocak 2021-15 Ocak 2021 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar https://pgm.adalet.gov.tr internet adresi üzerinden e-Devlet sistemine üye girişi yaparak elektronik başvuru yoluyla gerçekleştirecek. Adayların 2020 KPSS puanları ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak. Adayların askerlik bilgileri e-Devlet üzerinden alınacak. Adayların Güvenlik Soruşturması Formunu, Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartlarını, detaylı özgeçmişlerini, fotoğraflarını (JPG, JPEG formatında) sisteme yüklemesi gerekecek.

Kadro sayısının 3 katı aday içerisinden boy ve kilo şartını taşıyanlar sözlü sınava katılmaya hak kazanacak. Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sözlü sınav yeri ve tarihi Adalet Bakanlığı sitesinden ilan edilecek.

Sözlü Sınav Konuları

Atama yapılacak kadronun gerektirdiği meslekî bilgi 40,

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 20,

Genel Kültür 20,

Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20, puan olmak üzere; toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Adayın alınacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; alınacağı kadronun gerektirdiği teknik bilgiye ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulacak. Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmeleri için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almaları gerekiyor.