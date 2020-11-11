Adalet Bakanlığı İcra Müdürlüğü sınava giriş belgesi açıklandı! İşte ÖSYM ais sınava giriş belgesi!

ÖSYM, 2020-Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı (2020-İcra) sınava giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. Peki, İcra Müdürlüğü sınava giriş belgesi nasıl alınır? İcra Müdürlüğü sınava giriş yerleri nasıl öğrenilir? İşte ÖSYM İcra Müdürlüğü sınava giriş belgesi sorgulama ekranı...

ÖSYM Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı giriş belgelerini adayların erişimine açtı. 2020 İcra sınavına katılacak adaylar, sınav yerlerini ÖSYM'den öğrenebilecek. Peki, İcra Müdürlüğü sınava giriş belgesi nasıl alınır? İcra Müdürlüğü sınava giriş yerleri nasıl öğrenilir? İşte ÖSYM İcra Müdürlüğü sınava giriş belgesi sorgulama ekranı...

ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı (2020-İcra) giriş belgeleri erişime açıldı. Sınav katılacak adaylar, sınav yerlerini ÖSYM'nin aday işlemleri sisteminden öğrenebilecek.

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ SINAVA GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

ÖSYM'den yapılan açıklama şu şekilde:

"22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavına (2020-İcra) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 11 Kasım 2020 tarihinde saat 14.15’ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir."

ÖSYM'DEN ADAYLARA UYARI!

ÖSYM, 22 Kasım'da uygulanacak olan 2020-İcra Sınavı için adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacağını duyurdu.