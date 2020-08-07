Adalet Bakanlığı görevde yükselme sınavı başvuruları başladı!

Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan değişikliği sınavı için başvuruları almaya başladı. Peki, Adalet Bakanlığı görevde yükselme sınavı başvuruları nasıl yapılır? Adalet Bakanlığı görevde yükselme sınavı ve unvan değişikliği sınavı başvuru şartları...

Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı başvurusu başladı. Sınav başvuruları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınacak. Peki, Adalet Bakanlığı görevde yükselme sınavı başvuruları nasıl yapılır? Adalet Bakanlığı görevde yükselme sınavı ve unvan değişikliği sınavı başvuru şartları...

Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı başvuruları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınacak başvurular için Bakanlığı internet sitesinde duyuru yayınlandı.

ADALET BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

5 Eylül 2020 tarihinde yapılacak Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı başvuruları https://basvuru.meb.gov.tr adresinden gerçekleştirilecek.

Adaylar https://basvuru.meb.gov.tr adresine e-devlet şifresi ile giriş yapıp ilgili sınava ait linke tıklayarak başvuru sayfasına erişebilecek.

Adaylara ait kişisel bilgiler ve iletişim bilgileri e-devlet üzerinden, sınav grubu ve özür durumu bilgileri ise Adalet Bakanlığı'ndan alınacabilecek.

Kişisel ve iletişim bilgileri güncellemeleri için e-devlet bilgileri sınava girecek adaylar tarafından, sınav grubu ve özür durumu bilgileri ise Adalet Bakanlığı tarafından güncellendikten sonra başvurular güncellenebilecek. Sınav başvuru işlemi gerçekleştirdikten sonra başvuru ekranından başvuru raporu alınabilecek.

Başvurular 7 -15 Ağustos tarhileri arasında yapılabilecek.

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