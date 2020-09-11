Milli Eğitim Bakanlığı Adalet Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında 5 Eylül 2020 tarihinde Görev Yapan Personele Yönelik Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. İşte detaylar...

Milli Eğitim Bakanlığı Adalet Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında Görev Yapan Personele Yönelik Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı 5 Eylül 2020 tarihinde yapıldı. Sınav soru ve cevap anahtarları ise 08 Eylül 2020 tarihinden itibaren www.meb.gov.tr ve www.adalet.gov.tr internet adreslerinden yayımlandı. Peki, Adalet Bakanlığı görevde yükselme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adalet Bakanlığı görevde yükselme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sınav sonuç bilgileri 05 Ekim 2020 tarihinden itibaren www.meb.gov.tr ve www.adalet.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.

Görevde Yükselme Sınavı Grupları; Yazı İşleri Müdürü, İdari İşler Müdürü, Şef (Merkez), Şef (Bilgi İşlem), Memur, Zabıt Katibi, Şoför, Mübaşir. Unvan Değişikliği Sınavı Grupları; Avukat, Bilgisayar Mühendisi, Bilgisayar Teknisyeni, Elektrik Teknisyeni, Bilgisayar Teknikeri, Elektrik Teknikeri.