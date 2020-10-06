Adalet Bakanlığı arabuluculuk eğitimi başvuruları başladı! Arabuluculuk başvuruları nasıl yapılır?

Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Eğitimi başlıyor. İş uyuşmazlıklarında, ticari uyuşmazlıklarda ve tüketici uyuşmazlıklarında devreye giren arabuluculuk sistemi için yetiştirilmek üzere kısa süreli eğitim programı düzenlenecek. Peki, Arabuluculuk eğitimi başvuruları nasıl yapılır? Kimler Arabuluculuk eğitimlerine katılabilir? Arabuluculuk eğitimi başvuruları nasıl yapılır? İşte arabuluculuk eğitimi başvuru şartları!

Adalet Bakanlığı arabuluculuk eğitim i başlıyor. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürülüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından yayınlanan ilana göre kısa süreli arabuluculuk eğitim programı için arabulucu adayları alınacak. Peki, Arabuluculuk eğitimi başvuruları nasıl yapılır? Kimler Arabuluculuk eğitimlerine katılabilir? Arabuluculuk eğitimi başvuruları nasıl yapılır? İşte arabuluculuk eğitimi başvuru şartları!

Adalet Bakanlığı tarafından kısa süreli arabuluculuk eğitim programı yapılacak. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürülüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı'nın internet sütesinde yer alan duyuruya göre, iş hukuku, ticaret hukuku veya tüketici hukuku genel uzmanlık alanından arabulucular görevlendirilecek.

ARABULUCULUK EĞİTİMİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR? Kısa süreli eğitim programına dahil olmak isteyen arabulucu adaylarının belirtilen şartları taşıdıklarını gösterir belgeleri bu yöndeki talep dilekçeleri ile birlikte, 5 Ekim 2020 tarihinden itibaren basvuru.arasis.net adresi üzerinden göndermeleri gerekiyor.

GENEL UZMANLIK ALANLARI

1. İş Hukuku Genel Uzmanlık Alanı

2. Ticaret Hukuku Genel Uzmanlık Alanı

3. Tüketici Hukuku Genel Uzmanlık Alanı

ÖZEL UZMANLIK ALANLARI

1. Banka Ve Finans Hukuku Özel Uzmanlık Alanı

2. Sigorta Hukuku Özel Uzmanlık Alanı

3. İnşaat Hukuku Özel Uzmanlık Alanı

4. Sağlık Hukuku Özel Uzmanlık Alanı

5. Fikri Ve Sınai Haklar Hukuku Özel Uzmanlık Alanı

6. Enerji Hukuku Özel Uzmanlık Alanı

7. Spor Hukuku Özel Uzmanlık Alanı

ARABULUCULAR İÇİN ARANAN KRİTERLER

TİCARET HUKUKU GENEL UZMANLIK EĞİTİMİ İÇİN

1- Ticaret hukuku alanında yüksek lisans tezi ve üzeri akademik çalışması bulunanlar

2- Ticaret mahkemelerinde ve Yargıtay ile Bölge Adliye Mahkemelerini ticari uyuşmazlıklara bakan ilgili dairelerinde toplam 5 yıl çalışmış olan yargı mensupları

TÜKETİCİ HUKUKU GENEL UZMANLIK EĞİTİMİ İÇİN

1- Tüketici hukuku alanında yüksek lisans tezi ve üzeri akademik çalışması bulunanlar

2- Tüketici mahkemelerindeve Yargıtay ile Bölge Adliye Mahkemelerini tüketici uyuşmazlıklara bakan ilgili dairelerinde toplam 5 yıl çalışmış olan yargı mensupları

BANKA VE FİNANS HUKUKU ÖZEL UZMANLIK EĞİTİMİ İÇİN

1- Banka ve finans hukuku alanında yüksek lisans tezi ve üzeri akademik çalışması bulunanlar

2-Bankalar ve finansal kuruluşlarda, bunların birliklerinde ve bunlara ilişkin düzenleyici otoritelerde 5 yıl boyunca sözleşmeli veya kadrolu hukuk müşavirliği, avukatlık ya da uzmanlık yapmış olanlar

3- Ticaret mahkemelerinde ve Yargıtay ile Bölge Adliye Mahkemelerinin ticari uyuşmazlıklara bakan ilgili dairelerinde toplam 5 yıl çalışmış olan yargı mensupları

4- Banka ve finans alanında fiilen 5 yıl çalışmış olan bilirkişiler

SİGORTA HUKUKU ÖZEL UZMANLIK EĞİTİMİ İÇİN

1- Sigorta hukuku alanında yüksek lisans tezi ve üzeri akademik çalışması bulunanlar

2- Sigortacılık sektöründe 5 yıl boyunca sözleşmeli veya kadrolu hukuk müşavirliği, avukatlık ya da uzmanlık yapmış olanlar

3- Sigorta Tahkimde hakemlik yapmış olanlar

4- Sigortacılık alanında fiilen 5 yıl çalışmış olan bilirkişiler

5- Ticaret mahkemelerinde ve Yargıtay ile Bölge Adliye Mahkemelerinin ticari uyuşmazlıklara bakan ilgili dairelerinde toplam 5 yıl çalışmış olan yargı mensupları

İNŞAAT HUKUKU ÖZEL UZMANLIK EĞİTİMİ İÇİN

1- İnşaat hukuku alanında yüksek lisans tezi ve üzeri akademik çalışması bulunanlar

2- İnşaat sektöründe 5 yıl boyunca sözleşmeli veya kadrolu hukuk müşavirliği, avukatlık ya da uzmanlık yapmış olanlar

3- İnşaat Hukuku alanında fiilen 5 yıl çalışmış olan bilirkişiler

4- Ticaret mahkemelerinde ve Yargıtay ile Bölge Adliye Mahkemelerinin ticari uyuşmazlıklara bakan ilgili dairelerinde toplam 5 yıl çalışmış olan yargı mensupları

SAĞLIK HUKUKU ÖZEL UZMANLIK EĞİTİMİ İÇİN

1- Sağlık hukuku alanında yüksek lisans tezi ve üzeri akademik çalışması bulunanlar

2- Sağlık sektöründe 5 yıl boyunca sözleşmeli veya kadrolu hukuk müşavirliği, avukatlık ya da uzmanlık yapmış olanlar

3- Sağlık Hukuku alanında fiilen 5 yıl çalışmış olan bilirkişiler

4- Ticaret mahkemelerinde ve Yargıtay ile Bölge Adliye Mahkemelerinin ticari uyuşmazlıklara bakan ilgili dairelerinde toplam 5 yıl çalışmış olan yargı mensupları

FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUKU ÖZEL UZMANLIK EĞİTİMİ İÇİN

1- Fikri ve sınai haklar hukuku alanında yüksek lisans tezi ve üzeri akademik çalışması bulunanlar

2- Fikri Sınai Haklar alanında 5 yıl boyunca sözleşmeli veya kadrolu hukuk müşavirliği, avukatlık ya da uzmanlık yapmış olanlar

3- Fikri Sınai Haklar alanında fiilen 5 yıl çalışmış olan bilirkişiler

4- Patent ve Marka vekilleri

5- Fikri ve Sınai Haklar Hukuk ve Ceza mahkemelerinde ve Yargıtay ile Bölge Adliye Mahkemelerinin ticari uyuşmazlıklara bakan ilgili dairelerinde toplam 5 yıl çalışmış olan yargı mensupları

ENERJİ HUKUKU ÖZEL UZMANLIK EĞİTİMİ İÇİN

1- Enerji hukuku alanında yüksek lisans tezi ve üzeri akademik çalışması bulunanlar

2- Enerji alanında faaliyet gösteren şirketler ile bunlara ilişkin düzenleyici otoritelerde 5 yıl boyunca sözleşmeli veya kadrolu hukuk müşavirliği, avukatlık ya da uzmanlık yapmış olanlar

3- Enerji Hukuku alanında fiilen 5 yıl çalışmış olan bilirkişiler

4- Ticaret mahkemelerinde ve Yargıtay ile Bölge Adliye Mahkemelerinin ticari uyuşmazlıklara bakan ilgili dairelerinde toplam 5 yıl çalışmış olan yargı mensupları

SPOR HUKUKU ÖZEL UZMANLIK EĞİTİMİ İÇİN

1- Spor hukuku alanında yüksek lisans tezi ve üzeri akademik çalışması bulunanlar

2- Spor tahkim kurulunda veya Spor federasyonlarının herhangi bir kurulunda en az 4 yıl görev almış olanlar

3- Ticaret mahkemelerinde ve Yargıtay ile Bölge Adliye Mahkemelerinin ticari uyuşmazlıklara bakan ilgili dairelerinde toplam 5 yıl çalışmış olan yargı mensupları