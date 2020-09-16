Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 20 şehirde memur alımı yapacak! Adli Tıp Kurumu memur alımı 2020 şartları nelerdir, başvuru nasıl yapılır?

Adli Tıp Kurumu memur alımı yapacağını duyurdu. Adalet Bakanlığı Adli Tıpı Kurumu tarafından yayımlanan ilanda 20 şehirde farklı birimlerde görevlendirilmek üzere kamu memur alımı ve sağlık personeli alımı gerçekleştirileceği bildirildi.

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu memur alımı ilanı yayımladı. İlanda kadrolu memur alımının 18 Eylül 2020 tarihinde sona ereceği bildirilirken, başvuru koşulları da belirtildi. Adalet bakanlığı Adli Tıp Kurumu tarafından yapılacak olan sözlü sınavların 2018 yıllarında KPSS’ ye girmiş olan ve kadro için belirlenmiş olan puan türlerinden minimum 70 puan almış olan bütün adaylar başvurabilecek.

ADLİ TIP MEMUR ALIMI KADROSU

24 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni alımı

4 Kimyager alımı

9 Laborant alımı

18 Sağlık Teknikeri alımı

3 Tekniker alımı

2 Aşçı alımı

MEMUR ALIMI YAPILCAK İLLER

1. İstanbul

2. Adana

3. Diyarbakır

4. Ankara

5. Erzurum

6. Malatya

7. Bursa

8. İzmir

9. Bitlis

10. Bolu

11. Burdur

12. Denizli

13. Düzce

14. Edirne

15. Gaziantep

16. Kocaeli

17. Muş

18. Siirt

19. Şanlıurfa

20. Zonguldak

ADLİ TIP KURUMU MEMUR ALIMI BAŞVURU GENEL ŞARTLARI NELERDİR?

Başvuran bütün bay bayan adayların 657 sayılı Devlet Memuru Kanunlarının 48. maddelerinin A bendinde belirtilmiş olan aşağıda bulunan tüm ana genel şartlara sahip olmaları gerekiyor.

Başvuracak olan tüm adayların Türk vatandaşı olması gerekmektedir.

Tüm adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması gerekmektedir.

Bütün bay bayan adayların kasten işlenmiş bir suçtan ötürü bir yıl veyahut daha fazla süreler ile hapis cezasına çarptırılmamış olmak gerekiyor.

Ya da affedilmiş olsalar bile devletin ve milletin güvenliğine karşı suçlar işlememiş olması gerekiyor.

Tüm adayların Anayasal düzeni yıkmaya ve bu düzenin işleyişini engellemeye karşı suçlar işlememiş olmak gerekiyor.

Tüm adayların zimmet almaması, rüşvet yememesi, hırsızlık yapmamış olması, dolandırıcılık suçu işlememiş olması, sahtecilik ve görevi kötüye kullanma suçlarını işlememiş olması gerekmektedir.

Başvuracak tüm bay bayan adayların Hileli iflas suçu işlememiş olması gerekiyor.

Bütün adayların İhaleye fesat karıştırma gibi suçlar işlememiş olması gerekmektedir.

Bütün adayların İflasına fesat karıştırmaması gerekmektedir.

ADLİ TIPI KURUMU MEMUR ALIMI BAŞVURULARI İNTERNET SİTESİ ÜZERİNDEN YAPILACAK

Başvurular Adli Tıp Kurumunun "www.atk.gov.tr" adresli resmi internet sitesi üzerinden yapılacak.

İnternet sitesi üzerinden yapılan başvuru sonrasında posta veya diğer iletişim kanallarıyla herhangi bir belge gönderilmeyecek.

Başvuru esnasında fotoğraf ve KPSS sonuç belgesi ile diploma veya geçici mezuniyet belgesinin sisteme yüklenmesi gerektiğinden adayların bu belgelerin PDF ya da resim formatındaki hallerini hazır bulundurmaları gerekiyor.

Başvuru işlemini uygun şekilde yaparak tamamlayan adaylara başvuru kayıt numarası sistem tarafından otomatik olarak verilecek.

Başvuruda bulunan ve başvuruları kabul edilen adayların öğrenim durumuna göre KPSS P3 ve KPSS P93 puanları esas alınarak en yüksek puandan başlayarak en düşük puana göre sıralama yapılacak

Bu sıralama sonucunda ilan edilen kadro sayısının 10 katı kadar sıralamada yüksek sırada bulunan aday, sözlü sınava girmeye hak kazanacak

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilen adayların müracaatları kabul edilmeyecek, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacak.

Başvuru sonuçları ve sınav sonuçları Adli Tıp Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanacak.

Yayımlanacak duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olacağından, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacak.

İlan edilen tüm kadrolar için sözlü sınavlar Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nın İstanbul Bahçelievler'de bulunan merkez binasında yapılacak olup, sözlü sınav tarihleri daha sonra ilan edilecek.