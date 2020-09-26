Cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE mahkum izinleri ne zaman sona erecek? Adalet Bakanlığı açık cezaevi açıklaması!

Açık cezaevi izinleri uzadı mı? Koronavirüs salgını nedeniyle cezaevi mahkumlarına izin verilmiş, salgının seyri incelendikten sonra açık cezaevi izinleri 2 ay uzatılmıştı. 2 ayın bitmesine az bir süre kala, mahkumlar izinlerin uzayıp uzamayacağını merak ediyor. Öte yandan Adalet Bakanlığı'ndan cezaevi izinleri ile ilgili açıklama geldi.

Koronavirüs salgını kapsamında mahkumlara verilen cezaevi izinleri, uzatılmıştı. Açık cezaevi izinlerine bağlı olarak 60 bin mahkûm evlerinde izin sürelerinin bitmesini bekliyor. En son temmuz ayında uzatılan izinler eylül sonunda sona eriyor. Peki, açık cezaevi izinleri uzadı mı? Adalet Bakanlığı cezaevi izinleri ile ilgili ne karar aldı.

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZADI MI?

İzin süreleri önce 31 Mayıs'ta, ardın da 31 Temmuz'da 2 ay uzatılmıştı. Adalet Bakanlığı'nın aldığı son karara göre açık cezaevi izinleri bir kez daha uzatıldı.

ADALET BAKANLIĞI CEZAEVİ İZİNLERİ AÇIKLAMASI

Adalet Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında açık cezaevinde bulunan hükümlülerin izin sürelerinin 2 ay daha uzatıldığını bildirdi.Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan açıklamada, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan ve uygun şartları taşıyan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen hükümlülerin Kovid-19 izin sürelerinin 30 Eylül'de sona ereceği hatırlatıldı

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün salgın riskinin ortadan kalkmaması sebebiyle hükümlülere verilen izin sürelerinin 2 ay daha uzatılmasına ilişkin öneride bulunduğu belirtilen açıklamada, açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan ve uygun şartları taşıyan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen hükümlülerin izin sürelerinin, 5275 sayılı kanunun geçici 9/5. maddesi uyarınca 30 Eylül'den itibaren 2 ay süreyle uzatılmasına karar verildiği ifade edildi.