Adalet Bakanlığı 5 bin uzlaştırmacı alımı yapacak! Uzlaştırmacı sınavı başvuru şartları, başvuru nasıl yapılır?

Adalet Bakanlığına 5 bin personel alımı yapılacak Adalet Bakanlığına 5 bin personel alınacak. Sınav başvuruları 8 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayıp 18 Şubat 2021 Perşembe günü gece 23:59'da sona erecek.

Adalet Bakanlığı 5 bin personel alımı yapacak. Kendi internet sitesinde yeni bir personel alım ilanı yayınlayan Adalet Bakanlığı, başvuruların, elektronik ortamda, e-devlet şifresi, elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle https://uzlastirmaci.uyap.gov.tr/main/uzlastirmaci/giris.jsp (UYAP Uzlaştırmacı Portal) internet adresi üzerinden 8 Şubat-18 Şubat 2021 tarihleri arasında alınacağını belirtti. Personel alımı başvuruları 8 Şubat 2021 Pazartesi günü sınav başvuruları başlayacak, 18 Şubat 2021 Perşembe günü gece 23:59'da sona erecek.

UZLAŞTIRMACI YAZILI SINAVI NE ZAMAN?

Adalet bakanlığı tarafından bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda KPSS puan şartı aranmadan personel alımı yapılacağına yer verildi. Uzlaştırmacı alımı için yayımlanan duyuruda başvuruların bugün başladığına yer verildi. Toplamda 5 bin personel alımı için 9 Mayıs 2021 günü sınav yapılacağına yer verildi.

Adalet Bakanlığı açıklamasında yazılı sınav hakkında "Yazılı sınav, Anadolu Üniversitesi tarafından 9 Mayıs 2021 Pazar günü saat 10.00’da tek oturum halinde Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, İstanbul (AnadoluAvrupa), İzmir, Kayseri, Samsun ve Van illerinde yapılacaktır. Sınav saat 10.00’da başlayacak ve 150 (yüz elli) dakika sürecektir. Adayların sınavda uyması gereken kurallar Ek1’de yer almaktadır.

Sınavın organizasyonu ve uygulanması tamamen Anadolu Üniversitesi’nin sorumluluğunda gerçekleştirilecektir. Sınav soruları 100 adet olup, çoktan seçmeli, 5 (beş) cevap şıklı ve 2 (iki) kitapçık türünde olacaktır. Cevap kâğıtları Anadolu Üniversitesi tarafından değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnızca doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar sınav sonucuna etki etmeyecektir. Değerlendirme sırasında iptal edilen sorular olması durumunda, söz konusu sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılacaktır." denildi.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Uzlaştırmacı alımı ilanına başvuru yapacak adayların aşağıdaki başvuru şartlarını taşıması gerekmektedir:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Tam ehliyetli olmak,

c) Avukatlar yönünden baroya kayıtlı olmak,

ç) Hukuk öğrenimi görmüş kişiler yönünden üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olmak veya hukuk ya da hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat, maliye alanlarında veya polis akademisinde en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış olmak,

d) Kasten işlenmiş bir suçtan mahkum olmamak,

e) Uzlaştırmacı eğitimini tamamlamak,

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

5 bin uzlaştırmacı alımı için başvurular alınmaya başladı. Başvurusunu yapmak isteyen adayların aşağıdaki adımları takip ederek müracaatını UYAP üzerinden yapması gerekmektedir:

https://uzlastirmaci.uyap.gov.tr/main/uzlastirmaci/giris.jsp

Linki kopyalayıp yeni sekmede açın. Açılan sayfada e şifre ile giriş linkine tıklayın ve e Devlet şifrenizle giriş yapın. UYAP sistemine girdikten sonr aşağıdaki ekran karşınıza çıkacak.