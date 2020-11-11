Adalet Bakanlığı 418 memur alıyor! Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları nasıl yapılır?

Adalet Bakanlığı 144 psikolog, 100 pedagog, 156 sosyal çalışmacı, 12 istatistikçi, 3 mimar, 2 diyetisyen, 1 şehir plancısı olmak üzere toplam 418 memur alacak. Adalet Bakanlığı personel alımı ilanı Resmi Gazete 'de yayımlandı. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları nasıl yapılır? Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları!

Adalet Bakanlığı personel alımı ilanı yayımlandı. Adalet Bakanlığı merkez teşkilatında bulunan 12 istatistikçi, 3 mimar, 2 diyetisyen, 1 şehir plancısı kadroları ile taşra teşkilatında bulunan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerine 144 psikolog, 100 pedagog ve 156 sosyal çalışmacı kadrolarına sözlü sınav sonucuna göre personel alımı yapacak.

Adalet Bakanlığı personel alımı, Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, 2020-KPSS (B grubu) puan sırasına göre memur alacak. Adalet Bakanlığı personel alımı ilanına göre, ilan edilen kadro sayısının 5 katı aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacak. KPSS puanı ile sözlü sınavda alınan puanın aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak sıralama yapılması suretiyle ilan edilen kadro sayısı kadar atama yapılacak.

ADALET BAKANLIĞI MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Psikolog alımı için adayların psikoloji lisans bölümünden mezun olmaları gerekiyor. Pedagog alımı için adayların başvuru için Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık veya Eğitim Programları ve Öğretim lisans bölümlerinin birinden mezun olma şartı aranıyor. Sosyal çalışmacı olarak alınacak personel için de, adayların Sosyal Hizmet veya Sosyal Hizmetler lisans bölümlerinin birinden mezun olmaları gerekiyor. Diğer kadrolariçin belirtilen şartlar ise şu şekilde:

İstatistikçi: İstatistik lisans bölümünden mezun olmak.

Mimar: Mimarlık lisans bölümünden mezun olmak.

Diyetisyen: Beslenme ve Diyetetik lisans bölümünden mezun olmak.

Şehir Plancısı: Şehir ve Bölge Planlama lisans bölümünden mezun olmak.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını 11 Kasım 2020-25 Kasım 2020 tarihleri arasında saat 23:59’a kadar https://pgm.adalet.gov.tr internet adresi üzerinden e-Devlet sistemine üye girişi yaparak elektronik başvuru yoluyla gerçekleştirebilecekler.

Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Adayların her bir unvan için istenilen belgeleri sisteme eksiksiz ve tek tek yüklemek suretiyle başvuru işlemini tamamlaması gerekiyor. Adayların 2020 KPSSP3 puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak. Adayların detaylı özgeçmişlerini, fotoğraflarını (JPG, JPEG formatında) ve sağlık açısından engeli bulunmadığına dair yazılı beyanlarını (Ek-2 Beyan örneği) sisteme yüklemesi gerekiyor.

Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sözlü sınav yeri ve tarihi Bakanlığın internet

sitesinde (www.adalet.gov.tr) ilan edilecek.

Sözlü sınavın konuları ise ilanda şu şekilde belirtildi:

"Atama yapılacak kadronun gerektirdiği meslekî bilgi 40, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 20, Genel kültür 20, bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20, puan olmak üzere; toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmeleri için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almaları gerekecektir. Nihai başarı listesi; adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre yapılacak olup, başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda belirtilen kadro sayısı kadar aday atanmaya hak kazanacaktır. Sınav sonuçları, atanmaya hak kazananlar ile atama sırasında istenilecek belgeler Bakanlığımız internet sitesinde (www.adalet.gov.tr) ilan edilecektir"

İŞTE ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI İLANI