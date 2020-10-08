Adalet Bakanlığı 1200 hakim savcı alımı başvuruları bugün sona eriyor!

Adalet Bakanlığı tarafından geçtiğimiz haftalarda yayımlanan, ÖSYM tarafından başvuruları alınan 1200 Hakim ve Savcı alımı için başvurular bugün sona eriyor. Peki, Adalet Bakanlığı 1200 Hakim Savcı alımı başvuruları nasıl yapılır? İşte Adalet Bakanlığı sınavları ile ilgili detaylar...

Adalet Bakanlığı'nın Resmi Gazete 'de yayımlanan 1200 Hakim ve Savcı alım ilanına başvurular bugün sona eriyor. Bakanlık tarafından yayımlanan personel alım ilanına başvuru yapacak adayların ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) yapacakları aktarıldı.

ADALET BAKANLIĞI SINAVLARI NE ZAMAN?

2020-Adalet Bakanlığı Sınavları 2020-Adalet Bakanlığı Avukatlar İçin Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı, 2020 İdari Yargı Hakim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı, 21-22 Kasım 2020 tarihlerinde 4 oturumda uygulanacak.

ADALET BAKANLIĞI SINAVLARI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek. Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-Adalet Bakanlığı Sınavları (AdliYargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebilecekler.

ADALET BAKANLIĞI SINAVLARI ÜCRETLERİ

Adaylar başvuru işlemini yaptıktan sonra sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayacaklar.

Sınav ücreti; 1 sınava katılan adaylar için 225,00 TL, 2 sınava katılan adaylar için 337,50 TL, 3 sınava katılan adaylar için 450,00 TL'dir.

Sınav ücreti, 1-9 Ekim 2020 tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM adına yatırılacak.

Geç başvuru günü, 23 Ekim 2020 tarihinde olup, adaylar başvurularını başvuru merkezinden veya https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapacaklar ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklar. Geç başvuru gününde başvuru yapan adayların sınav ücreti, 1 sınava katılan adaylar için 337,50 TL, 2 sınava katılan adaylar için 506,25 TL, 3 sınava katılan adaylar için 675,00 TL'dir. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün saat 23.59'a kadar ÖSYM'nin internet sayfasında e- İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacak.