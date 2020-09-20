Adalet Bakanlığı 1100 icra müdür ve icra müdür yardımcısı alımı yapacak! 1100 icra müdür ve icra müdür yardımcısı alımı sınavı ne zaman, şartları nelerdir?

Adalet Bakanlığı 1100 icra müdür ve icra müdür yardımcı alacağını duyurdu. İcra müdürü ve icra müdür yardımcısı kadrolarına yapılacak alımlar için yazılı ve sözlü sınav yapılacak. Sınav başvuruları 29 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında yapılacak. İcra müdür ve icra müdür yardımcılığı sınavı ne zaman?

Adalet Bakanlığı, yazılı ve sözlü sınavla bin 100 kişi istihdam edecek. İcra müdürü ve icra müdür yardımcısı kadrolarına başvuracakların 35 yaşını doldurmamış olmaları şartı aranacak. Adayların, Hukuk Fakültesi, Adalet Meslek Yüksekokulu, Meslek Yüksekokullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi ön lisans programı mezunu olmaları gerekecek. Sınava başvurular 29 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında, elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet yoluyla alınacak. Yazılı sınav, ÖSYM tarafından 22 Kasım Pazar günü yapılacak. icra müdür ve icra müdür yardımcılığı sınavı ne zaman?

ADALET BAKANLIĞI MÜDÜR VE İCRA MÜDÜR YARDIMCISI ALIM İLANI

1 – Bakanlığımızca, yazılı ve sözlü sınavlar ile 5-9 uncu dereceli kadrolara 1100 adet İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcısı açıktan ve naklen alınacaktır.

2 – Yazılı sınav, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 22 Kasım 2020 Pazar günü aşağıda belirtilen sınav merkezlerinde yapılacaktır. Sınav, saat 13:45’te başlayacak ve 105 dakika sürecektir. Adaylar, saat 13:30 dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

010 Adana,

062 Ankara,

070 Antalya,

160 Bursa,

210 Diyarbakır,

250 Erzurum,

270 Gaziantep,

341 İstanbul – 1 ( Kadıköy/Maltepe/Ataşehir),

343 İstanbul – 2 (Beyoğlu/Şişli/Beşiktaş/Kâğıthane/Sarıyer),

352 İzmir,

380 Kayseri,

420 Konya,

440 Malatya,

550 Samsun,

610 Trabzon,

650 Van,

ADALET BAKANLIĞI 1100 İCRA MÜDÜR VE İCRA MÜDÜR YARDIMCISI ŞARTLARI NELERDİR?

Türk vatandaşı olmak,

Yazılı sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak, (Doğum tarihi: 01/01/1985 ve daha sonra olanlar)

Hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi önlisans programı mezunu olmak (lisans / önlisans alan kodu 3209, 1102, 9339 veya 6352 olanlar), öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesi almış olmak,

Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak şartı aranır.

Sınava başvurular 29 Eylül-6 Ekim 2020 tarihleri arasında, elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) alınacaktır. Başvuru merkezleri listesi başvuru süresi içinde ÖSYM’nin internet adresinde sınava başvuru bilgileri içerisinde yer alacaktır. ÖSYM başvuru merkezleri başvuruları, resmi iş gününde ve resmi iş saatleri arasında alacaklardır.

Geç başvuru günü 15 Ekim 2020’dir.