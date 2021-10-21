Adalet Bakanlığı 1000 hakim ve savcı adayı alacak! İşte başvuru şartları!

Adalet Bakanlığı duyurdu. Bakanlık, 1000 Hakim ve savcı alacak. Adalet Bakanlığı'nın ilanına göre, 100'ü avukatlık mesleğinden olmak üzere 900 adli yargı hakim ve savcı adayı ile 100 idari yargı hakimi alınacak. Peki, Adalet Bakanlığı hakim ve savcı alımı başvuruları nasıl yapılır? İşte detaylar...

Adalet Bakanlığı 1000 hakim ve savcı adayı alımı gerçekleştirecek. Hakim ve savcı alımına ilişkin sınav şartları belli oldu. Sınav, ÖSYM tarafından aralık ayında yapılacak. Peki, Adalet Bakanlığı hakim ve savcı alımı başvuruları nasıl yapılır? Adalet Bakanlığı hakim ve savcı alımı başvuruları ne zaman başlıyor? İşte, Adalet Bakanlığı 1000 hakim ve savcı adayı alımıjna ilişkin detaylar...

ADALET BAKANLIĞI HAKİM VE SAVCI ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Hakim savcı adayı olmak isteyen adaylar başvurularını, 2-10 Kasım arasında bireysel olarak internet aracılığıyla T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak ya da diledikleri bir başvuru merkezinden yapabilecek. Posta yoluyla başvuru alınmayacak.

HAKİM VE SAVCI ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI!

Sınava başvuru yapacak adaylarda, Türk vatandaşı olmak, 35 yaşını doldurmamış olmak, avukatlıktan hakim savcılığa geçmek isteyenler için ise 45 yaşını doldurmamış olmak şartı aranacak.

Adayların ayrıca, kamu haklarından yasaklı olmamaları, erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmaması ve taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamaları gerekecek.

HAKİM VE SAVCI ALIMI SINAVI NE ZAMAN?