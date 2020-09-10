Adalet Bakanlığı 10 bin personel alımı yapacak! Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman?

Adalet Bakanlığı 10 personel alımı konusu memur olmak isteyen adayların gündeminde. Adalet bakanlığına alınacak personel ile ilgili geçtiğimiz aylarda Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıklamıştı. Peki, Adalet Bakanlığı 10 bin personel alımı ilanı yayınlandı mı? Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman? İşte Adalet Bakanlığı 10 bin personel alımı ile ilgili detaylar...
2020 ADALET BAKANLIĞI 10 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, geçtiğimiz aylarda gazateci Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalına konuk oldu. Özdemir, Adalet Bakanı Gül'e personel alımına dair soru yöneltti.
Bakan Abdulhamit Gül, "Strateji ve Bütçe ile Maliye'den onay aldıkça ilana çıkacağız. Hem infaz koruma memuru hem de adliye personeli alımını onay aldıkça yapacağız" açıklamasında bulundu.
Personel alımı ile ilgili kulislerde yer alan bilgilere göre Adalet Bakanlığı'nın ekim ayının ilk haftalarında ilan yayımlayacağı ve bu ilanın zabıt katibi, mübaşir gibi kadroları da içerisinde barındıran 10 bin kişiden oluşacağı bilgisi gündemde yer alıyor.