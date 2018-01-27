Adalet Bakanı'ndan Zeytin Dalı açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Bu harekat terör gruplarına PYD/PKK, DEAŞ'a yapılan bir operasyondur ve uluslararası hukuk çerçevesinde meşrudur." dedi.

Gül, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ile Kilis temasları kapsamında terör örgütü PYD/PKK'nın roketli saldırısında ağır hasar alan tarihi Çalık Camisi'nde incelemelerde bulunduktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Olayda hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Gül, "Çalık Camisi'ne Afrin'den atılan bir bomba Zeytin Dalı Harekatı'nın ne kadar önemli olduğunu gösteren bir tablodur. Muhatapların asla siviller olmadığını, teröristler olduğunu gösteren bir tablodur. Bir kutsala, camiye yapılan saldırı terör saldırısıdır." diye konuştu.

Gül, harekatın esasen teröristlere yönelen, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlayan bir operasyon ve barış harekatı olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Güvenliğe yönelik bir zaruretten kaynaklı bir operasyondur. Birleşmiş Milletler'in (BM) 51. maddesine göre meşru müdafaa anlamında yapılan bir operasyondur ve bunun en büyük göstergesi ise camiye gelen vatandaşımızın namaz kılarken, ibadet yaparken bile can güvenliğini tehdit eden bu saldırıyı, tehditleri ortadan kaldırmak için yapılan bir operasyondur. Asla hiçbir etnik ya da farklı bir kesime yapılan bir operasyon değil, bu harekat terör gruplarına, PYD/PKK, DEAŞ'a yapılan bir operasyondur ve uluslararası hukuk çerçevesinde meşrudur. BM'nin sözleşmelerine göre hukuka uygundur."

"Amaç bölgede huzuru sağlamak"

Operasyonun hedefinin sonuna kadar teröristler olduğunu yineleyen Abdulhamit Gül, bölgedeki Türk, Kürt ve Arapların huzur ve güvenliğini sağlamaya çalıştıklarını, harekatın başarılı olması için bütün milletin dua ettiğini dile getirdi.

Gül, şöyle devam etti: