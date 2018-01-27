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Adalet Bakanı'ndan Zeytin Dalı açıklaması

AA |  27 Ocak 2018 Cumartesi - 11:59 | Son Güncelleme : 27 01 2018 - 14:53

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Bu harekat terör gruplarına PYD/PKK, DEAŞ'a yapılan bir operasyondur ve uluslararası hukuk çerçevesinde meşrudur." dedi.


Gül, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ile Kilis temasları  kapsamında terör örgütü PYD/PKK'nın roketli saldırısında ağır hasar alan tarihi  Çalık Camisi'nde incelemelerde bulunduktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda  bulundu.
 
Olayda hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına  başsağlığı dileyen Gül, "Çalık Camisi'ne Afrin'den atılan bir bomba Zeytin Dalı  Harekatı'nın ne kadar önemli olduğunu gösteren bir tablodur. Muhatapların asla  siviller olmadığını, teröristler olduğunu gösteren bir tablodur. Bir kutsala,  camiye yapılan saldırı terör saldırısıdır." diye konuştu.
 
Gül, harekatın esasen teröristlere yönelen, vatandaşların can ve mal  güvenliğini sağlayan bir operasyon ve barış harekatı olduğunu vurgulayarak,  sözlerini şöyle sürdürdü:
 
"Güvenliğe yönelik bir zaruretten kaynaklı bir operasyondur. Birleşmiş  Milletler'in (BM) 51. maddesine göre meşru müdafaa anlamında yapılan bir  operasyondur ve bunun en büyük göstergesi ise camiye gelen vatandaşımızın namaz  kılarken, ibadet yaparken bile can güvenliğini tehdit eden bu saldırıyı,  tehditleri ortadan kaldırmak için yapılan bir operasyondur.  Asla hiçbir etnik ya  da farklı bir kesime yapılan bir operasyon değil, bu harekat terör gruplarına,  PYD/PKK, DEAŞ'a yapılan bir operasyondur ve uluslararası hukuk çerçevesinde  meşrudur. BM'nin sözleşmelerine göre hukuka uygundur."
 
 "Amaç bölgede huzuru sağlamak"
 
Operasyonun hedefinin sonuna kadar teröristler olduğunu yineleyen  Abdulhamit Gül, bölgedeki Türk, Kürt ve Arapların huzur ve güvenliğini sağlamaya  çalıştıklarını, harekatın başarılı olması için bütün milletin dua ettiğini dile  getirdi.
 
Gül, şöyle devam etti:
 
"İnşallah Mehmetçiğimizin kendi ifadesiyle kızıl elmaya giden,  Türkiye'nin bağımsızlığı, huzuru için yapılan operasyona giden tüm  Mehmetçiklerimiz için dua ediyoruz. Asla Suriye'nin sınırlarında, topraklarında  gözü olan bir ülke değiliz. Biz kendi ülkemizin ve vatandaşlarımızın güvenliği  için bu operasyonu Sayın Cumhurbaşkanımız, başkomutanımızın liderliğinde başarılı  şekilde sürdürüyoruz. Bizler de Kilis halkına geçmiş olsun demek ve terör  eylemlerinin sonuçlarını yerinde görmek için Kilis'e geldik. Tüm  Mehmetçiklerimize selamlarımızı söylüyoruz. İnşallah hukuka uygun bu operasyon  başarılı şekilde sonuçlanacak."

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