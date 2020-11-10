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Adalet Bakanı Gül: Yargı hiçbir kişi, kurum veya merciden emir ve talimat almaz

10 Kasım 2020 Salı - 12:14 | Son Güncelleme : 10 11 2020 - 12:14

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Ekonomik büyümeyi, kalkınmayı, refahı ve istikrarı sürekli kılmak ancak adil ve şeffaf bir hukuk devletinde mümkündür." dedi.


Adalet Bakanı Abdulhamit Gül son dakika açıklamalarda bulundu. Gül, "Ekonomik büyümeyi, kalkınmayı, refahı ve istikrarı sürekli kılmak ancak adil ve şeffaf bir hukuk devletinde mümkündür.
 
Yatırımları yeşerten ve bereketlendiren iklim, hukuk devletidir.
 
Herkesin özel hayatı, ticari sırları, kişisel verileri; evrensel ilkelerle uyumlu, tam, eksiksiz, güçlü bir hukuki koruma altındadır.
 
Bize göre hukuk devleti; demokratikleşme, insan  hakları, hak arama hürriyeti, düşünce özgürlüğü, hukuki belirlilik,  öngörülebilirlik, mülkiyet hakkı, adil yargılanma hakkı gibi haklar ile somut bir  hal alır. Sağlıklı ve güçlü bir ekonominin, olmazsa olmaz, vazgeçilemez ve ihmal  edilemez zemini, bu ilke ve haklardır.
 
Yargı; hiçbir kişi, kurum veya merciden emir,  talimat, telkin almaz. Hiç kimse ve Adalet Bakanlığı da dahil olmak üzere hiçbir  kurum yargı yetkisini kullanan mahkemelere vekaleten konuşamaz. Yargının yegane  ideolojisi adalettir. Yargı, ele geçirilecek bir mevzi değil, her türlü siyasi  mülahazanın üstünde tutulması ve korunması gereken toplumun ortak değeridir.
 
Bugüne kadar 289 darbe davasından 279'unun ilk  derece yargılaması sonuçlanmış ve 4 bin 154 sanığa hak ettikleri ceza  verilmiştir" ifadelerini kullandı.

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Adalet Bakanı Gül Yargı Abdulhamit Gül
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