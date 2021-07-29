Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Adalet Bakanlığında gerçekleşen görüşmede, terörizmle uluslararası mücadelenin önemine değinildi ve iki ülke arasındaki mevcut adli iş birliğinin daha da güçlendirilmesi hususunda görüş alışverişinde bulunuldu.
- Haberler »
- Siyaset Haberleri »
- Adalet Bakanı Gül, Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi Başkanı Perez'i kabul etti
Adalet Bakanı Gül, Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi Başkanı Perez'i kabul etti
29 Temmuz 2021 Perşembe - 13:44 | Son Güncelleme : 29 07 2021 - 13:44
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi Başkanı Maikel Jose Moreno Perez ve beraberindeki heyeti kabul etti.
- Savunma sanayii devleri IDEF’21’de buluşacak!
- Murat Bey ve ailesinin hayalleri gerçeğe dönüştü!
- Altın fiyatları uçuşa geçti! Tarih belli oldu! Flaş tahmin...
- Kocaeli'de orman yangını! 30 dönüm...
- Yangın çıkan iller! Yangınlar neden çıktı? Hangi illerde orman yangını var?
- Üniversite tercihleri nasıl yapılmalı? Uzmanından 2021 YKS tercihi ile ilgili püf noktaları!