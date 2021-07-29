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Adalet Bakanı Gül, Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi Başkanı Perez'i kabul etti

29 Temmuz 2021 Perşembe - 13:44 | Son Güncelleme : 29 07 2021 - 13:44

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi Başkanı Maikel Jose Moreno Perez ve beraberindeki heyeti kabul etti.


Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Adalet Bakanlığında gerçekleşen görüşmede, terörizmle uluslararası mücadelenin önemine değinildi ve iki ülke arasındaki mevcut adli iş birliğinin daha da güçlendirilmesi hususunda görüş alışverişinde bulunuldu.
 

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Adalet Bakanı Gül Venezuela Adalet
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