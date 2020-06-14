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Adalet Bakanı Gül ve AK Partili Bostancı'dan Başak Demirtaş paylaşımı

14 Haziran 2020 Pazar - 13:01 | Son Güncelleme : 14 06 2020 - 13:57

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Başak Demirtaş'a yönelik çirkin paylaşıma ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Gül açıklamasında, 'Başak Demirtaş’a yönelik çirkin paylaşımı kınıyor, bu ahlaksız ve tahkir edici eylemi en ağır şekilde lanetliyorum' dedi. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "Başak Demirtaş hakkında utanç verici paylaşımlar yapan kişi muhakkak hukuka hesap verecektir" dedi.


Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Başak Demirtaş'a yönelik çirkin paylaşıma ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Gül, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a yönelik bir kullanıcı tarafından yapılan paylaşıma tepki gösterdi.
 
 
Bakan Gül, "Başak Demirtaş’a yönelik çirkin paylaşımı kınıyor, bu ahlaksız ve tahkir edici eylemi en ağır şekilde lanetliyorum. Bir insanın onuru, iffet ve haysiyeti her şeyin üzerindedir. Hukuk, bu terbiyesiz ve provokatif sözlere karşı gereğini yapacaktır" ifadesini kullandı.
 
Öte yandan, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yapılan açıklamada, söz konusu paylaşımı yapan şüphelinin kimliğinin belirlendiği ve hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.
 
 
AK PARTİ'Lİ BOSTANCI'DAN 'BAŞAK DEMİRTAŞ' AÇIKLAMASI
 
AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "Başak Demirtaş hakkında utanç verici paylaşımlar yapan kişi muhakkak hukuka hesap verecektir" dedi.
 
AK Parti'li Bostancı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş hakkında sosyal medyada yapılan paylaşıma tepki göstererek, "Siyasi eleştiriye evet fakat ahlaksızlığa hayır. Başak Demirtaş hakkında utanç verici paylaşımlar yapan kişi muhakkak hukuka hesap verecektir" ifadelerini kullandı.
 
 
 

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