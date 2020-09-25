Adalet Bakanı Gül TEKNOFEST 2020'yi ziyaret etti
AA | 25 Eylül 2020 Cuma - 18:18 | Son Güncelleme : 25 09 2020 - 18:18
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde Gaziantep'teki Ortadoğu Fuar Merkezi'nde düzenlenen TEKNOFEST 2020'yi ziyaret etti.
Gül, gazetecilere, bugün çok büyük bir gurur yaşandığını dile getirdi.
TEKNOFEST gururunun bu yıl üçüncüsünün yaşandığını anımsatan Gül, ülkenin geleceği olan gençlerin yeteneklerini keşfetme açısından organizasyonun büyük bir misyon üstlendiğine işaret etti.