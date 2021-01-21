Adalet Bakanı Gül'den reform açıklaması! 'Her alanda yapmayı sürdüreceğiz'

Adalet Bakanı Gül, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde reformları her alanda yapmayı sürdüreceğiz. Çünkü insan ve onuru her şeyin başındadır." dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül yaptığı açıklamada, "Adalet Bakanının hakim, savcı cübbesi yoktur, görevim süresince o cübbeyi giymedim ve giymeyeceğim.

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde reformları her alanda yapmayı sürdüreceğiz. Çünkü insan ve onuru her şeyin başındadır." dedi.