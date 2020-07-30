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Adalet Bakanı Gül duyurdu! Hakim ve savcı alımı için sınav tarihleri belli oldu

30 Temmuz 2020 Perşembe - 10:08 | Son Güncelleme : 30 07 2020 - 10:30

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 2 müjdeli haberi art arda sıraladı. Gül, 1100 adli, 100 idari toplam 1200 hakim ve savcı alımı için 21-22 Kasım'da yazılı sınav yapılacağını bildirdi. Ayrıca açıktan ve naklen atama yoluyla 1100 icra müdürü ve icra müdür yardımcısı alınacak, yazılı sınavı da 22 Kasım'da yapılacak.


Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bayram öncesi 2  güzel haber vermek istediğini belirtti.
 
TOPLAMDA 2 BİN 300 PERSONEL ALINACAK
 
"100 idari hakim, 100'ü avukatlık mesleğinden 1100 adli hakim ve savcı  olmak üzere 1200 hakim ve savcı alımı için 21-22 Kasım'da yazılı sınav  yapacağız." ifadesini kullanan Gül, ayrıca açıktan ve naklen atama yoluyla 1100  icra müdürü ve icra müdür yardımcısı alınacağını, bunun yazılı sınavının da 22  Kasım'da yapılacağını bildirdi.
 
ÖSYM TARAFINDAN YAPILACAK
 
Adalet Bakanı Gül, "Her iki sınav da ÖSYM tarafından yapılacak. Yeni  alımlarla yargı teşkilatını daha da güçlendirerek vatandaşlarımızın adalet  hizmetlerini erişimini hızlandırmayı amaçlıyoruz. Hayırlı olsun. Tüm adaylara  şimdiden başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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