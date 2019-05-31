Adalet Bakanı Gül'den Yargı Reformu açıklaması

Bakan Gül'ün konuşmasından satır başları;

Tutuklulukta soruşturma ve kovuşturma dönemiyle ilgili bir azami süre var. Diyelim 3 yıl dava açmadınız, 3 yıl tutuklu kalabiliyor. Böyle olmayacak.

Birisi tutukluysa bir an önce mahkemenin önüne çıkması onun en doğal hakkıdır.

İfadesinden, düşüncesinden, eleştirisinden dolayı hiç kimsenin hapis cezası ya da mahkumiyet almadığı bir sistemi hep beraber inşa edeceğiz.

FETÖ'nün tahrip ettiği yargı, insanların yargıya güvenini ortadan kaldırdı. Yargıya güveni artırıcı düzenlemeler ve uygulamadaki eksiklikleri tespit edip bunları çözmek, bizim için en önemli husus.

(Yargı Reformu Stratejisi) Bu belge AK Parti 'nin, Sayın Cumhurbaşkanımızın, Adalet Bakanlığının değil Türk milletinin, 82 milyonun belgesidir.

2019'dan itibaren artık vatandaşımızın davası 'Bugün git, 6 ay sonra gel' çerçevesinde olmayacak.