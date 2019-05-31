31 Mayıs 2019 Cuma
İSTANBUL 
28°C / 18°C
GALERİ VİDEO
BIST 89.364 -0.72 EURO 6,5760 0.27
USD 5,8840 0.12 ALTIN 244,830 0.62
CANLI BORSA
TÜMÜ

Adalet Bakanı Gül'den Yargı Reformu açıklaması

31 Mayıs 2019 Cuma - 11:16 | Son Güncelleme : 31 05 2019 - 11:35

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yargı Reformu Stratejisi ile ilgili olarak, "Çok gecikmeden bunun kanunları çıkacak, idarenin gerektirdiği tüm tedbirler çok hızlı bir şekilde alınacak" dedi.


Bakan Gül'ün konuşmasından satır başları;
 
Tutuklulukta soruşturma ve kovuşturma dönemiyle  ilgili bir azami süre var. Diyelim 3 yıl dava açmadınız, 3 yıl tutuklu kalabiliyor. Böyle olmayacak.
 
Birisi tutukluysa bir an önce mahkemenin önüne  çıkması onun en doğal hakkıdır.
 
İfadesinden, düşüncesinden, eleştirisinden dolayı hiç kimsenin hapis cezası ya da mahkumiyet almadığı bir sistemi hep beraber inşa edeceğiz.
 
FETÖ'nün tahrip ettiği yargı, insanların yargıya  güvenini ortadan kaldırdı. Yargıya güveni artırıcı düzenlemeler ve uygulamadaki eksiklikleri tespit edip bunları çözmek, bizim için en önemli husus.
 
(Yargı Reformu Stratejisi) Bu belge AK Parti'nin, Sayın Cumhurbaşkanımızın, Adalet Bakanlığının değil Türk milletinin, 82 milyonun belgesidir.
 
2019'dan itibaren artık vatandaşımızın davası 'Bugün git, 6 ay sonra gel' çerçevesinde olmayacak.
 

ETİKETLER

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül yargı reformu
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.