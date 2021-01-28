Adalet Bakanı Gül'den WhatsApp açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, WhatsApp'ın zorunlu güncellemesi hakkında, "Farklı ülkelerde farklı tutum içerisine girilmesi çifte standarttır." dedi.
Adalet Bakanı Gül şunları söyledi:
Vicdanını satmış, aklını kiraya vermiş militanların hukuka ve adalete verdiği tahribatı hala giderebilmiş değiliz. Bugün bu ülkenin hakimine, savcısına, valisine, kaymakamına 'militan' diyen birisi, militan görmek istiyorsa o döneme baksın, bu yaşadığımız dönemdeki militanlara baksın. Mahremiyet ifşasını, kaset tezgahlarını yaşam tarzı haline getirenlere baksın.