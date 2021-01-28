Adalet Bakanı Gül'den WhatsApp açıklaması

Adalet Bakanı Gül, WhatsApp'ın zorunlu güncellemesi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Farklı ülkelerde farklı tutum içerisine girilmesi çifte standarttır." dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, WhatsApp 'ın zorunlu güncellemesi hakkında, "Farklı ülkelerde farklı tutum içerisine girilmesi çifte standarttır." dedi.

Adalet Bakanı Gül şunları söyledi:

Vicdanını satmış, aklını kiraya vermiş militanların hukuka ve adalete verdiği tahribatı hala giderebilmiş değiliz. Bugün bu ülkenin hakimine, savcısına, valisine, kaymakamına 'militan' diyen birisi, militan görmek istiyorsa o döneme baksın, bu yaşadığımız dönemdeki militanlara baksın. Mahremiyet ifşasını, kaset tezgahlarını yaşam tarzı haline getirenlere baksın.