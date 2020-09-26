Adalet Bakanı Gül: HSK başkanı olarak Kurul’a inceleme izni verdim

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül yaptığı açıklamada, "İstanbul Bahçelievler’deki olayın şüphelilerine tutuklama tedbiri uygulanmamasına ilişkin olarak disiplin hukuku ve yargı etiği bakımından inceleme yapılması için HSK Başkanı olarak Kurul’a inceleme izni verdim." dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından, Bahçelievler'de restoran sahibinin dövülerek 7 metre yükseklikten dereye atılması olayının şüphelisi 4 kişinin serbest bırakılmasına ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Gül, "İstanbul Bahçelievler’deki olayın şüphelilerine tutuklama tedbiri uygulanmamasına ilişkin olarak disiplin hukuku ve yargı etiği bakımından inceleme yapılması için HSK Başkanı olarak Kurul’a inceleme izni verdim. Adalet, demokratik hukuk düzeninin can evidir. Yargı, adaletiyle tartışmayı bitirir, vicdanları teskin eder. Ancak, kamu vicdanını şoke eden bir karar varsa bunun arkasında meslek kuralları ve disiplin hukukuna aykırı bir durum olup olmadığını araştırmak da HSK'nın görevidir" dedi.

Bakan Gül, olayda yargı kararının yargısal denetiminin elbette kendi mekanizması içinde yürüyeceğini belirterek, "HSK denetimi bu mekanizmanın dışındadır. Kurul, tarafsızlık, bağımsızlık ve dürüstlük kurallarının kurumsal teminatı olarak bu çerçevede disiplin incelemesini süratle yerine getirecektir. Adliyenin kapısı adaletin kapısıdır. O kapıdan giren her bir mağdur, her bir vatandaşımız adalet terazisinin yüreğine vereceği hak, hukuk ve vicdan duygusunu hissederek bu kapıdan ayrılmalıdır" ifadelerini kullandı.