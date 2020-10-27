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Adalet Bakanı Gül'den Kılıçdaroğlu'na cevap

27 Ekim 2020 Salı - 17:13 | Son Güncelleme : 27 10 2020 - 17:25

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AYM'nin Enis Berberoğlu ile ilgili hak ihlali kararının ardından CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelik açıklamalarına yanıt verdi.


Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AYM'nin Enis Berberoğlu ile ilgili hak ihlali kararının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelik açıklamalarına yanıt verdi.

Bakan Gül, "Yargı süreci devam ederken Adalet Bakanı olarak değerlendirme yapmam doğru olmaz. Ancak Anayasa Mahkemesi kararları bağlayıcıdır.

Bunda hiç şüphe yoktur. Hukuk, kişiye göre değil kanunlar cerçevesinde yürür.. Sayın Kılıçdaroğlu aynaya baksın. Kasetlerle gelen kişinin iddialarını ciddiye almıyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun eski Türkiye özlemi varsa onu bilmeyiz." ifadelerini kullandı.

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Abdulhamit Gül Adalet Bakanı Enis Berberoğlu Kılıçdaroğlu
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