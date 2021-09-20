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Adalet Bakanı Gül'den flaş açıklama! 'Yargıda sözleşmeli personel...'

AA |  20 Eylül 2021 Pazartesi - 14:26 | Son Güncelleme : 20 09 2021 - 14:26

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Toplu sözleşmeyi yakından takip ettik. Ücretlerle ilgili çok önemli neticeler aldık. İnşallah bundan sonra sözleşmeli arkadaşlarımızın kadroya geçmesi de bizim birinci meselemizdir, bunu da takip edeceğiz inşallah. Neler yapabilir, ne gibi imkanlar olabilir bunların takipçisi olacağız." dedi.


Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Toplu sözleşmeyi yakından  takip ettik. Ücretlerle ilgili çok önemli neticeler aldık. İnşallah bundan sonra  sözleşmeli arkadaşlarımızın kadroya geçmesi de bizim birinci meselemizdir, bunu  da takip edeceğiz inşallah. Neler yapabilir, ne gibi imkanlar olabilir bunların  takipçisi olacağız." dedi. 
 
Bursa Bölge Adliye Mahkemesini ziyaret ederek personelle bir araya  gelen Gül, burada yaptığı konuşmada, yargı çalışanlarının gayretleriyle adalete  güvenin arttığını söyledi. Adliye personelinin hem tecrübe hem de dinamizmle çalışmalara kolaylık  sağladığını belirten Gül, "Toplu sözleşmeyi yakından takip ettik. Ücretlerle  ilgili çok önemli neticeler aldık. İnşallah bundan sonra sözleşmeli  arkadaşlarımızın kadroya geçmesi de bizim birinci meselemizdir, bunu da takip  edeceğiz inşallah. Neler yapabilir, ne gibi imkanlar olabilir bunların takipçisi  olacağız." diye konuştu.
 
 Gül, uygulamada yaşanan aksaklıklar varsa bunları yakından takip  ettiklerini ifade ederek şöyle devam etti: "Tüm buradaki temel amacımız, vatandaş bu adliyenin kapısından  girdiğinde bizim sizden tek isteğimiz var; 'Adil bir şekilde davranıldı, muamele  edildi' diye bu kapıdan çıkması. O yüzden adliyeye girildiğinde vatandaşla,  vatandaşın temsilcisi avukatla olan diyaloglar hem mahkemelerde hem de kalemlerde  çok önemli. Anneniz, babanız adliyeye yolu düştüğünde nasıl davranılmasını  isterseniz siz de her gelen kişiye anneniz, babanız, kardeşinizmiş gibi davranın.  Sizler de öyle yapıyorsunuz, buna inanıyoruz."
 
"Sözleşmeli, kadrolu ayrımını kaldırmak istiyoruz"
 
Gül, personelin tüm mali, özlük, çalışma koşullarıyla ilgili  konuların, gündemlerinin baş köşesinde olduğunu vurguladı.
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kazanımlarla ilgili çok büyük  desteğinin olduğunu dile getiren Gül, "Sözleşmeli, kadrolu ayrımını kaldırmak  istiyoruz. Bunu inşallah bu yıl gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Hakim, savcıların  her ne kadar kararlarda imzası varsa da biz o kararların mutfağında sizleri  görüyoruz. Sizlerle beraber ülkemiz daha güzel adalet hizmetlerine kavuşacak."  dedi.
 
Bakan Gül, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Abdülkadir Şahin ve  Bursa Bölge Adliye Mahkemeleri Cumhuriyet Başsavcısı Sadık Bölek'ten çalışmalar  hakkında bilgi aldı.
 
Ayrıca, programı kapsamında Bursa Adalet Sarayı'na gelen Gül,  Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen ve Bursa Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet  Komisyonu Başkanlığına ziyarette bulundu. Gül, Adalet Sarayı binasındaki Bursa  Barosunu da ziyaret ederek Baro Başkanı Gürkan Altun ile bir araya geldi.
 
Ziyaretlere, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı  Alinur Aktaş, Adalet Bakan Yardımcıları Zekeriya Birkan ve Uğurhan Kuş ile diğer  yetkililer katıldı.

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