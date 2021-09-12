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Adalet Bakanı Gül, 12 Eylül darbesinin 41. yılında, Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ni ziyaret etti

AA |  12 Eylül 2021 Pazar - 15:23 | Son Güncelleme : 12 09 2021 - 15:23

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Zalimleri asla unutmayacağız, darbecileri asla unutmayacağız. Türkiye'yi sokakta bulmadık, darbecilere, vesayetçilere hiç prim vermeyeceğiz, verdirmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.


Bakan Gül, 12 Eylül darbesinin 41. yılında, müzeye çevrilen Ulucanlar  Cezaevi'ni ziyaret etti. Gül, ziyareti sırasında karşılaştığı, 1978'de 110 yıl  hapis cezasına mahkum edilen ve 14 yıl kaldığı Ulucanlar Cezaevi'nden 1991'de  afla çıkan Hakverdi Satılmış ile bir süre sohbet etti.
 
Ulucanlar Cezaevi'ne getirildiğini, "MHP ve Ülkücü Kuruluşlar  Davası"nda idamla yargılandığını söyleyen Satılmış, 14 yıl haksız yere hapiste  yattığını, sonra davasının düştüğünü belirtti. Satılmış'ın "Kenan Evren'i  mahkemeye verenlerden biriyim." ifadeleri üzerine Bakan Gül, "Rabb'im en iyisini  versin, bu dünyada da öbür tarafta da. Zalimler gidiyor işte, biz sizi hayırla  anıyoruz. Siz çektiniz, bunun tarifi zordur ama büyük bir zulüm. Rabb'im bir daha  öyle sıkıntı yaşatmasın." dedi.
 
15 Temmuz'da Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde olduklarını anlattı
 
Satılmış, askeri darbe döneminde cezaevinde beraber kaldığı 15 ülkücü  ile 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde  cuntacılara karşı canlarını ortaya koyarak mücadele ettiklerini anlattı.
 
Bakan Gül'ün cezaevindeki işkencelere ilişkin bir sorusu üzerine ise  Satılmış, "Burada hücreler vardı, işkence vardı burada. Tabii CHP iktidarı  döneminde Pol-Der'li sol polislerin işkencesi, anneme de işkence yaptılar,  ilkokula giden kız kardeşimi C5'e getirdiler. Biz bunları unutamadık, unutmuyoruz  da." diye konuştu.
 
Gül'ün "Zalimleri, bu zulümleri asla unutmayacağız." ifadeleri üzerine  Satılmış, "Mamak'ta İstiklal Marşı okumaktan yargılandım. 19 Temmuz 1981'deki MHP  kuruluşlarına ilişkin mahkemede sonrası İstiklal Marşı okumaktan hücrede yattım.  90 santim genişliğinde 90 santim boyunda bir hücre, buralarda yatırdılar.  Demokrasiyi silah zoruyla gasbettiler. Türkiye Cumhuriyeti'nin Anayasası'nı silah  zoruyla askeri elbise giymiş Amerikan uşakları gasbettiler. Dün de 15 Temmuz'da  yine aynı Amerikan uşakları gasbetmeye kalktı ama çıplak elle Türk milleti  bunlara yol vermedi." dedi.
 
Satılmış'ın bu sözlerine Gül, "Allah'ın izniyle hiç vermeyeceğiz. Hep  birlikte bu memleketi yalnız bırakmayacağız Allah'ın izniyle. 15 Temmuz bunun  örneği zaten." ifadesini kullandı.
 
 İdealist dava insanlarının işkence ve eziyetle engellenmek istendiği  dönemin yaşandığına işaret eden Bakan Gül, şunları kaydetti:
 
 "Ama muvaffak olamadılar, başaramadılar. Fikirler öldürülmez,  işkenceyle, idamlarla engellenemez. İçeride nice gençlerimiz... Mustafa  Pehlivanoğlu, Muhsin Bey, Ülkücü arkadaşlarımız... Mamak'taki zulümleri hepimiz  çok iyi hatırlıyoruz. Rabb'im bir daha böyle sıkıntılar yaşatmasın, zalimlere  fırsat vermesin. Tekrar tüm şehitlerimize rahmet olsun. Zalimleri asla  unutmayacağız, darbecileri asla unutmayacağız. Türkiye'yi sokakta bulmadık,  darbecilere, vesayetçilere hiç prim vermeyeceğiz, verdirmeyeceğiz. Sizlere, bütün  zulme maruz olmuş tüm mazlumlara geçmiş olsun diyorum."
 
  
 

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Adalet Bakanı Gül 12 Eylül Ulucanlar Cezaevi
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