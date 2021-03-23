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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den kadına karşı şiddet açıklaması

AA |  23 Mart 2021 Salı - 14:28 | Son Güncelleme : 23 03 2021 - 14:37

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Bir tek kadının dahi şiddetle yüz yüze gelmediği vakte kadar durmadan, daha fazla çalışmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.


Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Bir tek kadının dahi şiddetle yüz yüze gelmediği vakte kadar durmadan, daha fazla çalışmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.
 
Adalet Bakanı Gül'ün açıklamalarından satır başları:
 
Bir tek kadının dahi şiddetle yüz yüze gelmediği  vakte kadar durmadan, daha fazla çalışmaya devam edeceğiz.
 
Attığımız adımların ötesinde kanuni  düzenlemeleri en kısa zamanda yapma hususunda her türlü çabayı ortaya  koyacağız.
 
Magazin uğruna, reyting uğruna aileyi ve kadını  malzeme edenleri en ağır şekilde, şiddetle kınıyorum.

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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül kadın şiddet
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