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Adalet Bakan Yardımcılığına yeni atama

AA |  16 Ekim 2020 Cuma - 1:55 | Son Güncelleme : 16 10 2020 - 1:58

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner görevden alındı. Öner’in yerine İstanbul Başsavcı Yardımcısı Hasan Yılmaz Adalet Bakan Yardımcılığına atandı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama  kararlarına göre, Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner görevden alındı ve Bakan  Yardımcılığına Hasan Yılmaz atandı.
 
Sağlık Bakanlığı "Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (FTR) Çalışma Grubu"  Mükemmeliyet Merkezi Komisyonu Üyeliğine Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkan  Yardımcısı Prof. Dr. Sibel Aksu Yıldırım getirildi.
 
Sağlık Bakanlığında açık bulunan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel  Müdür Yardımcılığına Arif Çetin atandı.
 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Ar-Ge Teşvikleri Genel  Müdür Yardımcılığına vergi müfettişi Coşkun Çekiciler getirildi.
 

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