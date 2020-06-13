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Adalar'da yeni dönem! Elektrikli araçların bir kısmı Büyükada'ya getirildi

DHA |  13 Haziran 2020 Cumartesi - 18:53 | Son Güncelleme : 13 06 2020 - 18:53

Adalar'da atlı faytonların yerine kullanılacak elektrikli araçların bir kısmı Büyükada'ya getirildi. 4 kişilik ile 14 kişilik iki modelden oluşan araçların cuma günü gerçekleştirilecek açılışın ardından kullanımının başlaması bekleniyor.


Adalar'da ortaya çıkan ruam hastalığı nedeniyle atlar itlaf edilmiş ve faytonlar durdurulmuştu. Adalar'da atlı faytonların yerine elektrikli faytonların kullanılacağı açıklanmıştı.  Adalar'da kullanılacak elektrikli araçların bir kısmı Büyükada'ya getirildi. Elektrikli araçlar Büyükada'da bir park alanında konuldu. Elektrikli araçların kullanımının cuma günü gerçekleştirilecek açılış ile başlayacağı öğrenildi. Ada sakinleri araçların fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

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Adalar elektrikli araçlar fayton
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