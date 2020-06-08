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Adalar Belediyesi'ne silahlı saldırı! Pompalı tüfekle 7 el ateş etti

08 Haziran 2020 Pazartesi - 9:42 | Son Güncelleme : 08 06 2020 - 10:43

Adalar Belediyesi binası önüne bu sabah gelen bir kişi, pompalı tüfekle 7 el ateş etti. Kurşunlama olayı sonrası binadaki camlar kırıldı. Gözaltına alınan saldırganın, Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde tutulduğu öğrenildi.


Adalar'da 71 yaşındaki M.Ş. kiraladığı yerin suyunun kesilmesini öne sürerek, belediye binasına pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, şüpheli gözaltına alındı.Olay sabah saatlerinde Adalar'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 71 yaşındaki M.Ş. kiraladığı yerin suyunun kesilmesi nedeniyle yanına aldığı pompalı tüfekle Adalar Belediyesi'ne geldi. M.Ş. belediye binasına 7 el ateş açtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. M.Ş.'nin birçok kez suyun açılması için belediyeye gittiği öğrenildi.

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adalar belediyesi silahlı saldırı
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