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Ada ve Bora yakınlaşıyor!

07 Temmuz 2021 Çarşamba - 12:10 | Son Güncelleme : 07 07 2021 - 12:10

Kanal D'nin sevilen dizisi Baht Oyunu 5. bölüm fragmanı yayınlandı.


Bora, Ada'ya daha kibar davranmaya başlıyor. Şirkette yeni bir yazı yazılacaktır. Bora bu yazıyı Ada'yla yazmak isteyince Tuğçe çıldırıyor. Rüzgar ise olaylara anlam veremiyor. 
 
Baht Oyunu yeni bölümüyle Salı 20.00'da Kanal D'de!
 

 

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ada bora baht oyunu
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