Ada ve Bora yakınlaşıyor!

Bora, Ada'ya daha kibar davranmaya başlıyor. Şirkette yeni bir yazı yazılacaktır. Bora bu yazıyı Ada'yla yazmak isteyince Tuğçe çıldırıyor. Rüzgar ise olaylara anlam veremiyor.

Baht Oyunu yeni bölümüyle Salı 20.00'da Kanal D 'de!