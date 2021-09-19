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Ada ve Bora peri masalında!

19 Eylül 2021 Pazar - 14:53 | Son Güncelleme : 19 09 2021 - 14:53

Kanal D'nin sevilen dizilerinden Baht Oyunu'nun 14. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.


Bora, Ada'yı yemeğe çıkartır. İki aşık aşklarını doyasıya yaşamaya çalışırken arkalarından çevrilen işlerden habersizdirler.
 
Baht Oyunu yeni bölümüyle Salı 20.00'da Kanal D'de!

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ada bora baht oyunu
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