Kanal D’nin, yapımcılığını ve proje tasarımını Fatih Enes Ömeroğlu’nun yaptığı, ARC Film imzalı dizisi ‘Baht Oyunu’, sürprizlerle dolu on dördüncü bölümüyle büyük ilgi gördü. Yeni bölümüyle izleyicisi ile buluşan Baht Oyunu sosyal medyada #BahtOyunu etiketiyle de en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

‘Baht Oyunu’nun on dördüncü bölümünde; Ada, Rüzgar’ın kendisini nasıl kandırdığını Celal’e anlattı. Rüzgar’ın vatandaşlık aldığını öğrenen Ada, ondan bir an önce boşanmak için kolları sıvadı.

Rüzgar, aşıkları ayırmak için Tuğçe’ye işbirliği teklif etti. Güçlerini birleştiren Rüzgar ve Tuğçe, gözlerini boyamak için Ada ve Bora’ya dostane bir tavırla yaklaştı. Nergis ise Ada’nın Bora ile beraber olmaması için elinden geleni yaptı. Üstelik Rüzgar’ı eve davet edip Ada’nın fikrini değiştirmeye çalıştı. Bora, Ada’nın ailesiyle konuşup aşkını dile getirmek istese de Ada buna izin vermedi.

Sonunda Ada ve Bora’nın aşkı galip geldi. Bora, Ada’yı evinde ağırladı ve çift güzel bir akşam yemeği eşliğinde romantik anlar yaşadı.

Baht Oyunu yeni bölümleri ile her Salı Kanal D ’de...

Baht Oyunu 14. Bölüm Özel Klipleri

Bora, aşkını ilan edecek mi?

Ada, Celal'e gerçekleri anlatıyor!

Ada, yeni yazacağı yazının bir kısmını Bora'yla paylaşır. Bora'nın beğenisini kazanan Ada, sevgilisinden romantik bir sarılmayla karşılaşır. Bora ve Ada, şirkette birbirlerinden ayrı kalamazlar.

Baht Oyunu 15. Bölüm fragmanı yayında! Bora, Ada'yı kıskanıyor!