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Ada ve Bora arasında gerilim yükseliyor!

15 Ağustos 2021 Pazar - 16:20 | Son Güncelleme : 15 08 2021 - 16:20

Kanal D'nin sevilen dizilerinden Baht Oyunu'nun 9. bölüm 2.fragmanı yayınlandı. Ada ile Bora arasındaki gerilim yükseliyor.


Baht Oyunu 9. bölüm fragmanı! Ada ve Bora arasında gerilim yükseliyor.
 
 
Baht Oyunu yeni bölümüyle Salı 20.00’da Kanal D’de!

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